El sector marisquero sigue en caída libre y lanza otro SOS con nuevas movilizaciones en la Ría

En caída libre. Así sigue el sector marisquero en la Ría de Arousa en donde ni siquiera el regreso a algunas concesiones –como en el caso de A Illa– ha insuflado oxígeno entre los mariscadores. De ahí que la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa y Plademar Muros-Noia continúen convocando concentraciones en diferentes puntos de la Ría con las que pretenden que su SOS llegue a las administraciones. Piden la regeneración integral de las rías, lo que implica una apuesta directa por parte de la Consellería do Mar en materia de financiación.



Tras la importante concentración realizada hace unas semanas en Carril y tras participar también en la de la Ría de Pontevedra las dos plataformas se movilizan este lunes en Ribeira a partir de las once y media de la mañana. Lo hacen ante la delegación de la Consellería do Mar en la localidad y bajo el lema “En defensa do noso mar”, el mismo que utilizaron en la macro manifestación celebrada en Santiago en el mes de febrero.

Con los bancos de libre marisqueo de Os Lombos, O Bohído y Cabío cerrados desde finales del año pasado y a la espera de las ayudas, cofradías en ERTE y prácticamente nulas capturas el sector agoniza con pocas esperanzas puestas en el futuro. En A Illa el arranque del regreso a las concesiones fue uno de los peores que se recuerdan. El miércoles pasado la rula insular no llegó a los dos kilos de babosa. Una situación que muchos ven insostenible a la hora de mantener todos los puestos de trabajo que dependen directamente del marisqueo.



Solo los parques de cultivo de Carril parecen resistir el envite con cifras que se mantienen tanto en cotización como en kilos.



Cabe recordar que la Xunta anunció hace unos días la movilización de varios millones de euros para pagar las ayudas por el paro de libre marisqueo. Sin embargo es previsible que no puedan cobrarse hasta verano.