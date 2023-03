Serviocio seguirá al frente de la gestión de la piscina de Vilagarcía mientras no se amplíe

La concesión de la piscina seguirá en manos de Serviocio mientras no se ejecute la ampliación de la misma. Así lo señalan desde el Concello de Vilagarcía, que inciden en que la situación no ha cambiado desde que así se decidió, a finales de 2019.

Ya por entonces se señaló que se trataba de una prórroga “excepcional” para un servicio cuya reforma se ha visto muy demorada y todavía no tiene fecha. Y es que, el último anuncio en este sentido, señala que la obra tendrá que realizarse en dos fases, al pasar de los 1,6 millones previstos inicialmente a los 3,7 que se calcula ahora que costará la obra.



Más de un cien por cien de incremento del precio que hace que Ravella tenga que buscar financiación, ya que los 1,6 millones reservados inicialmente no son suficientes. En una primera fase, se reformarán los vestuarios y la fachada sur y no será hasta una segunda cuando se proceda a construir un nuevo vaso.



Desde Serviocio, señalan que no tienen conocimiento oficial de estos cambios ni de ninguna noticia relativa a la ampliación. La piscina sigue funcionando con normalidad, recuperando ya los usuarios tras los duros tiempos de la pandemia. Desde la firma esperan una reunión con el Concello para que les transmita estas cuestiones.



Por su parte, desde Ravella ven que lo lógico es mantener la prórroga excepcional, ya que “no es lo mismo gestionar las actuales instalaciones que las que habrá cuando esté realizada la ampliación”, señalan fuentes municipales, que inciden en que la primera fase de las obras está previsto realizarlas este mismo año.



Estos trabajos, dicen desde Ravella, afectan a la prestación de los servicios, por lo que “difícilmente una empresa se interesaría en concurrir al concurso sin tener claro cómo les iba a afectar, si tendrían que reducir horarios, cerrar unos días...”. Por ello, la idea es mantener a la actual concesionaria hasta que esté todo listo.