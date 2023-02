Silva cifra en 127,2 millones lo invertido en O Salnés en sus ocho años de mandato

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, visitó ayer Vilagarcía para hacer un balance de los ocho años de gestión de la administración provincial en la comarca de O Salnés, Catoira, Valga y Pontecesures. Un total de 127,2 millones de euros que la propia socialista cifró en un 64 % más de lo que el Partido Popular invertía en la comarca cuando gobernaba la Diputación. “Fixéronse un total de 1.205 obras, máis de 550 delas derivadas do Plan Concellos, houbo 15 grandes actuacións con plans extraordinarios e 1.748 empregos creados”, desgranó Silva. A pocos meses para que expire este segundo mandato la presidenta indicó que “houbo un claro cambio de modelo de xestión, garantizando recursos independentemente de quen goberne en cada concello”. Sacó pecho para apuntar que no hay en la comarca “nin unha soa obra que non leve o nome da Diputación” recriminando a la Xunta de Galicia que esté “apagada ou fóra de cobertura no Salnés. Fai sendas peonís nas estradas dos concellos do PP e os demais concellos están á cola”. Habló, de hecho, directamente de “clientelismo e caciquismo” y desgranó obras que la administración autonómica está haciendo en Sanxenxo, Valga o Vilanova apuntando a que no existe un “equilibrio” con el resto de municipios. “Incluso inventan un destino turístico novo para rachar a imaxe do turismo no Salnés promovida pola Mancomunidade”, insistió.



Inversión desgranada



Municipio por municipio la presidenta provincial apuntó que durante estos dos mandatos en Vilagarcía se invirtieron 17,4 millones de euros, que se materializaron en obras como la escuela infantil de Vilaxoán, el albergue o la reforma del cementerio de Rubiáns entre otras. En Vilanova fueron 10,5 millones para trabajos de pavimentación y mejoras de infraestructuras; en Sanxenxo fueron 18,1 millones para la urbanización de O Revel o el centro sociocultural de Goldar, entre otros. En Ribadumia la cantidad que les llegó de la Diputación para inversiones es de 7,2 millones para obras y servicios varios, mientras que O Grove recibió 13,7 millones en total. Los fondos que la administración provincial destinó a Meis en estos dos mandatos alcanzan los 7,4 millones de euros, mientras que en Meaño suman 7,8 millones en total. En el caso de Cambados la capital del albariño recibió 12,5 millones, mientras que en A Illa fueron un total de 3,4 millones. En lo que respecta a Catoira la cantidad recibida es de 7,9 millones, mientras que en Valga fueron 9,4 millones y Pontecesures 4,9.



Carmela Silva destacó que el grueso de esas cantidades ha sido con cargo al Plan Concellos y que después también hubo muchos municipios que se acogieron a planes extraordinarios como el Deporemse, el Plan de Reequilibrio o el Reacpon entre otros. También destacó Silva que “a Deputación é a que máis viais ten en toda a provincia, con 1.700 quilómetros, e no Salnés conta con 70 estradas que fan 190 quilómetros en total”. Habló de ello en referencia a los trabajos de mejora y mantenimiento que se han llevado a cabo en ellas en estos últimos ocho años.



Mensaje al PP



La presidenta provincial aprovechó la comparecencia para enviar un mensaje al PP provincial. “Non hai día que non tenten facerlle crer á xente que teñen opcións de recuperar a Deputación. Eu quero dicirlles que teñen 0 posibilidades porque lles vai ir mal en todos os partidos xudiciais. Esta provincia merece seguir avanzando”, apuntó. También que “din cousas tristes como que lle queren dar un susto á presidenta da Deputación e eu só lles digo que non é fácil asustala, porque eu non me asusto de que a xente vote libremente. A ver se son capaces de aportar ideas”.