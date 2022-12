La situación de los PAC genera picos de 200 pacientes diarios en Urgencias del Hospital

Un progresivo deterioro de la asistencia sanitaria en el distrito de O Salnés, falta de cobertura en las plazas médicas vacantes y picos de hasta 200 pacientes diarios en las Urgencias. La Xunta de Personal del Hospital do Salnés hizo ayer una pormenorizada radiografía de cómo han sido estos últimos meses en la sanidad pública de la comarca. “Lonxe de ir a mellor a cousa vai cada vez a peor”, explicó Ramón Barreiro. Los representantes de los trabajadores explicaron que después de darle un plazo “razonable” de 100 días al nuevo gerente se ha constatado que “as cousas siguen indo mal” tanto en el propio centro hospitalario como en la Atención Primaria afectando esta directamente al primero. De hecho pusieron datos sobre la mesa para señalar que la falta de médicos en los PAC de Vilagarcía y Cambados ha originado una media de 150 pacientes diarios en las Urgencias y –en el último mes– sobre todo por el incremento de problemas respiratorios y virus “acadáronse picos de ata 202 pacientes nun día”. Todo eso con el mismo personal y “sen cubrir as vacantes”. De hecho la Xunta de Personal compara las cifras con las del año 2019 y advierte que el número de asistencias diarias ha aumentado un 20 %. “Cremos que neste 2022 se vai a chegar ao número de 42.000 urxencias hospitalarias o que é unha cifra moi notable para esta zona”, apunta Barreiro.





La presión asistencial en Urgencias –una zona que ha sido recientemente reformada e inaugurada– se deja notar también en la ocupación de los boxes. Hay un total de 12 y son insuficientes para la cantidad de gente que llega, según la Xunta de Personal. “Temos a xente esperando fóra, non hai espacio físico para xestionar todo isto”, expone el personal. Algunos de los pacientes que acuden a Urgencias de Ande por falta de médicos en sus PAC de referencia tienen que esperar horas. “Faise unha triaxe e os menos graves teñen que esperar. Iso crea conflitos e xa houbo algunha agresión verbal e tememos que calquera día haxa un disgusto e que vaia a maiores”, explican los profesionales.





Insisten en que esta sobrecarga de trabajo está influyendo directamente en los sanitarios “tanto física como psicoloxicamente”. De hecho indican que –por ejemplo– en el área de Pediatría se están haciendo guardias de 8 y 9 días. “É inasumible”, explican. Añaden que son tres pediatras y que algunos días “vén algún da atención primaria de forma voluntaria a reforzar”. De hecho no descartan que este número de guardias “poida ser ilegal dende o punto de vista laboral”.





Sin formación para el TAC

La preocupación de la Xunta de Personal también es referente a la entrada en funcionamiento del nuevo TAC que están instalando en el Hospital. “Fixeron todo de forma improvisada”, denuncian. Explican que no solicitaron con tiempo un TAC móvil que pudiese evitar que los pacientes que necesitan esta prueba tengan que desplazarse a Pontevedra con los consiguientes retrasos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Además denuncian que “os técnicos que se teñen que encargar dese novo TAC de última xeración non están sendo formados, alomenos non por agora. O único que se lles dixo é que lesen un libro de mil páxinas na casa. Un novo TAC non é o manual de instrucións da neveira da casa”.





De hecho los problemas de personal del servicio de Radiología preocupan –y mucho– a los profesionales. “Moitos dos turnos de guardia non se poden cubrir. Pasamos de ter gardas presenciais antes do verán a que agora sexan ou mixtas con Pontevedra ou por teléfono ou teleasistencia”.





“Desmantelamento”

La Xunta de Personal apunta a un claro problema de gestión desde hace años dentro del Sergas y –en especial– en esta área sanitaria. “Algo se está facendo mal e dende hai anos non houbo previsión de cobertura de especialidades”, matizan. Además indican que “nos costa crer que se está facendo mal porque non se sabe facer mellor. Lévanos a pensar que o que queren é desmantelar a asistencia sanitaria tal e como a coñecemos ata o de agora”. Denunciaron abiertamente el estado de la Atención Primaria “con longas colas no centro de saúde de San Roque, xente esperando fóra cando é xente que está enferma” y apuntaron a que la falta de facultativos a la que siempre alude el Sergas se debe a “cuestións como que non se lle ofrecen condicións aceptables coas que poidan facer un plan de vida. Iso fai que marchen para fóra ou opten pola privada”. Alertan que en cinco años la mitad de los médicos de familia se retirarán.