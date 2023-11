Los socialistas de Vilagarcía defienden sus inversiones en el rural "por moito que lle doa ao PP"

El gobierno local defiende, en respuesta al grupo municipal que lidera Ana Granja, que las inversiones en el rural “das que presumimos son obras reais e executadas, por moito que lle doa ao PP”. En este sentido, los socialistas señalan que en el último año destinaron 360.000 euros, solo en lo que a saneamiento se refiere.



En este sentido, los de Alberto Varela inciden en que esta suma se multiplica si se añade lo dedicado a asfaltados, ensanches de caminos, renovación del alumbrado público o mejoras en centros socioculturales, “ou si, facendo comparacións perniciosas como as que eles fan, engadimos grandes actuacións como a da rúa Sobrán, cun presuposto de 600.000 euros só nesa obra”.

En cuanto a los 150.000 euros que denunció el PP que están sin ejecutar, desde el gobierno local no se muestran comprendidos por su “comportamiento contradictorio”, e inciden en que buena parte se financia con los remanentes “que o PP non apoiou”. “Critican que non actuamos no rural, piden melloras e bótanos en cara as carencias nos servizos; e acto seguido nos critican por facer investimentos, por mellorar servizos básicos e por atender as demandas dos veciños”, dice el PSOE.