O Soño de Lilith convoca una manifestación el 8-M : "As mulleres somos a maior barreira democrática ante a ameaza xenófoba e discriminatoria da extrema dereita"

O Soño de Lilith convoca a todas a participar en la manifestación del 8 de marzo, Día INternacional das Mulleres, para "reivindicar a necesidade de seguir avanzando cara a unha sociedad libre de discrimnacións e violencias e na que a igualdade sexa o eixo dos dereitos democráticos". Saldrá a las 12 del mediodía de la Praza de Galicia y recorrerá las principales calles del casco urbano.

La asociación pone en valor el papel del feminismo en los logros alcanzados en materia de igualdad y en derechos humanos y libertades. "Fronte a aqueles que durante estes anos veñen atacando ao feminismo e queren impoñernos unha visión nostálxica e romantizada dun pasado no que as mulleres estabamos relegadas ao doméstica, a nosa resposta é saír ás rúas", así como seguir trabajando cada día para "acabar coa precariedade e as discriminacións".

O Soño recuerda que el machismo es "estructural" en la sociedad y su raíz es el sistema patriarcal, base de las desigualdades "tanto económicas como sociais". Advierten las feministas de la asociación que muchos de lso derechos "polos que loitaron as nosas avoas e as nosas nais", y que hoy en día disfrutamos, "son moi recentes e están en risco ante a resposta reaccionaria". Por ello, defienden que "o feminismo e as mulleres somos a maior barreira democrática ante a amenaza xenófoba e discriminatoria da extrema dereita".

En cuanto a las acusacions de "ir demasiado lejos con el feminismo", O Soño lanza un mensaje claro: "Seguiremos avanzando e iremos máis lonxe todavía", alzando la voz contra "a precariedade laboral, as expulsións nas fronteiras, as discriminacións das persoas migrantes, o negocio das guerras" y para que "os dereitos e as liberdades se estendan a todas as mulleres e homes, sin darle nunca "as costas ao que está pasando no mundo".