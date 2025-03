SOS Sanidade denuncia que en O Salnés hay más de 10.000 personas en lista de espera

La Plataforma SOS Sanidade Pública denuncia que la situación en al comarca de O Salnés, lejos de mejorar, está peor que hace seis meses. De hecho, según los datos que hacen públicos desde el colectivo son 1.215 personas más las que están en lista de espera para ser atendidos que en el otoño pasado, sumando un total de 10.108, y solo en el distrito comarcal.

De estos, destaca la plataforma, 5.975 están esperando por una primera consulta, 739 más que hace seis meses; mientras que 3.459 estarían esperando por una prueba diagnóstica (353 más) y 674 están pendientes de una operación (123 más).

"Están xogando co medo da xente, que ante enfermidade grave saca os recursos de onde sexa e acude á privada", explica José Manuel Ribadomar, portavoz de SOS, que convoca para el próximo jueves 27 una concentración en Vilagarcía. Será a las 20 horas en la Praza de Galicia.

Ribadomar recuerda que, "entre a vida e a morte, nas emerxencias hai unha liña moi delgada" y apunta que siguen sin saber nada de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado que cada verano se trasalda a Sanxenxo. "Alí é necesaria, pero aquí tamén. En vez de reforzar, desvisten un santo para vestir outro", lamenta el portavoz de SOS, que incide en que se siguen haciendo traslados secundarios con la UVI móvil.

Entre las situaciones más preocupantes para la plataforma está la situación de la salud mental, con una "moi longa lista de espera", sobre todo en un momento en el que, dicen, "temos datos de como se agrava o nivel de suicidios e de consumo de psicofármacos". La falta de pediatras o de seguimiento a las personas mayores, así como la no cobertura de tres plazas de médico en el centro de salud de San Roque son otras de las denuncias de SOS, que llaman a la población a movilizarse. "Se xa no inverno estamos así, no verán teremos un problema moi gordo", advierte Ribadomar.