SOS Sanidade llama a O Salnés a llenar Santiago tras recoger más de 10.000 firmas por la ILP

La plataforma SOS Sanidade de O Salnés hace un llamamiento a vecinos y profesionales de la comarca para que asistan a la manifestación, que tendrá lugar el domingo 12 de febrero en Santiago de Compostela.



El colectivo considera que hay razones de sobra para defender la movilización, ante una situación que, explicó José Manuel Ribadomar, portavoz de la plataforma, muy preocupante en la Atención Primaria. “No verán tivemos moitos problemas e no Sergas dicían que era puntual, por baixas e vacacións. No inverno vimos que non era así. O problema non se solucionou porque as medidas que se toman son o continuo maltrato ao persoal sanitario”, señala Ribadomar. Precisamente para SOS el problema reside en la falta de personal y considera que habría que reforzarlo.



En este sentido se manifiesta la Iniciativa Lexislativa Popular que irá al debate del Parlamento y que promueven desde la plataforma, a nivel nacional. Ribadomar defiende que en esta ILP se contemplan medidas para que se den situaciones como que los niños no puedan ser atendidos en Pediatría; o que los enfermos crónicos reciban seguimiento en sus médicos de cabecera.



Una gran acogida

“Non pode acontecer o que está pasando, que cando acuadamos a un PAC non teña persoal suficiente e que tes que ir de PAC en PAC e ves que se da a mesma situación en varios”, señala Ribadomar, que reflexiona sobre que de esta manera se colapsan las urgencias hospitalarias. Frente a esta situación se manifestarán el 12, a las 12 horas, en Santiago. SOS pone como ejemplo la movilización comarcal que hubo en Vilagarcía, así como el apoyo recibido por los vecinos de O Salnés, con 10.000 firmas. Saldrán autobuses de Vilagarcía, Cambados, A Illa, O Grove, Meis y Ribadumia.