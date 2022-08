SOS Sanidade prepara una gran movilización comarcal para el mes de septiembre

La plataforma SOS Sanidade, que se reactivó recientemente, prepara una gran movilización, de ámbito comarcal, de cara al mes de septiembre, una vez finalice el periodo vacacional. El colectivo mantuvo el lunes una reunión a la que acudieron representantes políticos y vecinales de Vilagarcía, A Illa, Cambados, O Grove, Vilanova y Meis, entre otros.





Nombraron como portavoz a José Manuel Ribadomar y se creó una coordinadora. El colectivo se muestra preocupado, especialmente, por la situación de la Atención Primaria en la comarca, que califican de “dramática”.





También rechazaron las “difíciles condicións laborais e vitais do conxunto do persoal que desenvolve o seu traballo no ámbito sanitario”. En este sentido, durante la reunión se puso el acento en que en los PACs de la comarca no se cumplan las ratios de personal exigibles “para unha atención de calidade, chegando incluso a quedarse sen médico durante as últimas fines de semana”.





El colectivo también abordó problemas de la sanidad en concellos más pequeños, como Meis. El objetivo es una “gran mobilización comarcal no mes de setembro que poña de relevo o cansanzo da veciñanza”.





Recogida de firmas

Ribadomar ejercerá de portavoz en un órgano en el que estarán representados los distintos colectivos integranets de la plataforma SOS Sanidade y las personas que, a nivel particular, quieran formar parte de la coordinadora. El objetivo es, explican desde SOS, desarrollar diferentes medidas de cara a la defensa de la sanidad.





Entre los más inmediatos se encuentra la elaboración de una iniciativa para presentar en los concellos o una recogida de firmas para la defensa en el Parlamento de una ILP para una Atención Primaria “de calidade”.