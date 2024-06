El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, mantuvo una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, en la que se abordaron los principales proyectos para este ejercicio que se financiarán con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno estatal. Entre estos, se prevé la licitación de la obra de "Ferrocarril a Ferrazo, Fase III".

El presupuesto estimado, según explican desde la Subdelegación, alcanza los 1,4 millones de euros. La actuación permitirá la conexión ferroviaria con el muelle de Ferrazo por el vial de enlace con el Puerto, un trazado alternativo al actual, que evitará la ocupación del muelle de A Comboa en las operativas de paso del tren.

Es la primera reunión oficial desde el nombramiento de Abel Losada. También se anunció ue s eprevé iniciar el estudio para la implantación de la suministración eléctrica a buques (Onshore Power Supply, OPS) que será el primer paso para cumplimiento ala normativa europea para la progresiva descarbonización del transporte marítimo.

Por último, está prevista la contratación dela redacción del nuevo Plan Estratéxico, con el objetivo de adaptar el contenido de esta herramienta fundamental en la planificación portuaria a las previsiones del actual Marco Estratéxico del sistema portuario.

Buenos datos de tráficos

Losada y Tourís valoraron la cordialidad de un encuentro "moi proveitoso" en el que destacaron la importancia del Puerto de Vilagarcía para el conjunto de la provincia y de Galicia. En este sentido, desde ambas entidades ponen en valor las cifras de tráfico de mercancías en 2023, periodo en el que se movieron más de 1,5 millones de toneladas, estableciendo un nuevo récord anual.

En lo que va de 2024, los datos de movimiento de mercancías son muy positivos, con 613.654 toneladas, situándose como el terecr mejor periodo enero- mayo de la historia del Puerto.

En "vía muerta"

La conexión por tren de las mercancías del Puerto es un proyecto ambicioso, en el que se invirtieron más de doce millones de euros, pero que, por el momento, no ha dado demasiados frutos. Las vías, que cruzan la ciudad por Rivero de Aguilar y Valle- Inclán, tardaron años en estrenarse. Hasta que en 2019 se puso en marcha el primer transporte. No quedarían muchos. Con el covid, llegó el parón y, por el momento, no se ha revertido.