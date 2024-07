Terminan las obras de mejora en el campo de fútbol Manuel Jiménez, cuyo césped también admitirá la práctica habitual del rugby

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, visitaron el campo de fútbol Manuel Jiménez para constatar la finalización de los trabajos de reposición del césped. Una obra que –tal y como manifestó el regidor socialista– terminó “antes do prazo previsto” y que permite que las instalaciones estén preparadas ya tanto para la práctica del fútbol como del rugby durante toda la temporada. “Non imos a dicir que poderiamos optar a ser sede da final da Eurocopa ou do Mundial, pero o campo ten unha calidade que recoñece a propia FIFA”, bromeó el primer edil socialista.



Recordó que en estas instalaciones se ha realizado un importante “esforzo inversor” con una cantidad que llega a los 269.000 euros. “As obras fixéronse perfectamente, xa están recepcionadas e polo tanto non haberá interferencias nas tempadas nin do fútbol nin do rugby”, declaró. De esta forma una vez que empiecen a entrenar y a jugar los equipos que utilizan este terreno de juego lo harán con absoluta normalidad.



Varela recordó que la actuación en el Manuel Jiménez se suma a las inversiones de “tres millóns de euros en instalacións deportivas que se están levando a cabo nesta cidade”. Indicó los trabajos en Fontecarmoa y la previsión de inversión que hay en el campo de fútbol de Berdón, cuya obra está ahora en proceso de licitación. Respecto a este campo de Trabanca Badiña el regidor socialista manifestó que esperan que una vez adjudicadas las obras estas empiecen cuanto antes, también para interferir lo mínimo posible en la actividad que allí realizan los clubs que lo usan. “Tamén depende da empresa, se o fai como esta do Manuel Jiménez seguro que acaban pronto”, apuntó.