Un total de 67 ponentes de nueve países estarán en Vilagarcía en el congreso jurídico de In.Xurga

Un total de 67 ponentes de nueve países diferentes conforman el programa de ponencias de la octava edición del Congreso Xurídico Internacional organizado por Xuristas Inclusiv@s In.Xurga. La cita es en el Auditorio de Vilagarcía los días 26, 27 y 28 y atraerá –tanto de forma física como por “streaming”– a cientos de profesionales de diferentes ramas, desde la pedagogía hasta la educación o el derecho. Todos ellos reflexionarán sobre la educación inclusiva, el enfoque de derechos o la accesibilidad de las personas dependientes. Es el segundo año consecutivo que In.Xurga elige la capital arousana para esta cita tan importante.



Las jornadas empezarán el día 26 a las cuatro de la tarde con un acto de inauguración con la presidenta de In.Xurga, Ana María Castro. El primero bloque de debate se titula “Estado de la Educación Inclusiva en España y Latinoamérica” con la participación de Ignacio Calderón, un referente nacional e internacional en este ámbito y profesor en la Universidad de Málaga. La clausura será con una charla sobre “Perspectiva Pedagógica de la Educación Inclusiva: Enfoque y derechos”, impartida por el grupo de investigación de Afauco-Autismo y Derechos.



El jueves 27 la sesión empieza a las diez de la mañana con la intervención del alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela y de la coordinadora del área de Servizos Sociais, Iria Camba. Serán los encargados –junto a otros ponentes–de hablar de “Sinhogarismo y políticas públicas”. La técnica municipal señaló que en este punto “falaremos do Plan de Prevención Comunitaria que levamos a cabo durante a pandemia do covid e que non sería posible sen o capital humano e o incremento de persoal que viviu o noso servizo nese momento. Ese reforzo foi clave para levar a cabo un proxecto que axudou a moitas persoas en situación de vulnerabilidade”.



Por la tarde será el turno de la mesa redonda llamada “Educación, accesibilidade e outras miradas”, en donde se reflexionará sobre los modelos de atención a personas vulnerables, mobbing y discurso del odio. El congreso terminará el viernes 28 con una conferencia sobre el derecho fundamental a una educación inclusiva en la jurisprudencia actual. En ella intervendrán tanto la edila de Servizos Sociais, Tania García, como Juan Rodríguez Zapatero, referente en la protección a personas dependientes y discapacitadas en materia judicial.



Entrada e inscripción

La entrada al Congreso de In.Xurga es gratuita. Eso sí, es necesario realizar una inscripción previa a través de in.xurga@gmail.com con el día 25 como fecha límite. La presidenta de la entidad manifestó que “aqueles que precisen dun certificado por asistencia deberán pagalo aparte”. Fue ella la que dio a conocer las “Menciones especiales” de este año que irán para Juan Rodríguez Zapatero, el juez Germán Serrano Espinosa e Ignacio Calderón Almendros