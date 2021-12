Los trabajadores de la conserva salen a la calle en Vilagarcía y desafían con una huelga

La lucha por conseguir un convenio digno para el sector de la conserva logró ayer una unión transcendental de los sindicatos CIG, CCOO, y UGT que salieron a la calle junto a más de un millar de trabajadores para exigir a la patronal, “un convenio colectivo que acabe coa precariedade, a alta temporalidade, os baixos salarios e a discriminación salarial e profesional que sofren as mulleres”.





Al grito de “Anfaco, escoita a conserva está en loita”, “convenios aquí e non en Madrid”, o “a igual traballo, igual salario”, los manifestantes recorrieron las calles de Vilagarcía saliendo desde los jardines de Ravella hasta llegar a la Plaza de Galicia donde leyeron un manifiesto conjunto.





Los sindicatos reprochan la “intransixencia” de la patronal que “dinamitou a negociación e non acepta as nosas protestas básicas”.





Reunión el 27 y posible huelga

Por lo pronto, han sido convocados para el próximo día 27 de diciembre a una reunión en Madrid para avanzar en las negociaciones. “Esperamos que la patronal tome buena nota de lo que ocurrió hoy aquí”, aunque si no se llega a acuerdo, “la lucha va a seguir, con paros y huelgas”, anuncia responsable de negociación colectiva de CCOO, Vicente Canet.





Por su parte, desde la central de UGT, Sebastián Serena, calificó la manifestación del sector en Vilagarcía como un “éxito”, por lo que insta a la patronal a que “tome nota para presentar en la próxima reunión una propuesta que sea coherente con la situación y con estas reivindicaciones y peticiones de los trabajadores de la conserva de pescado”.





Asimismo, desde el sindicato CIG, Rosa Abuín, destacó que el 80 % de la producción se encuentra en Galicia, por lo que consideran que la comunidad autónoma debería tener un convenio propio y negociarse aquí, no en Madrid.





“Condiciones justas”

Con todo, lo importante de este asunto, es la unión entre sindicatos y trabajadores que coinciden en sus demandas para conseguir un convenio colectivo beneficioso para las personas que viven de la conserva.





“Esiximos o que é xusto, é dicir, un convenio colectivo con fortes incrementos salariais e que garanta que non imos seguir perdendo poder adquisitivo coa revisión salarial ao IPC. Non podemos seguir consentindo que o noso país sexa o primeiro produtor europeo de conservas de peixe e sigamos estando á cola en dereitos laborais e salariais”, señalan en el manifiesto.





De este modo, exigen, entre otras cuestiones, el incremento de los salarios así como la equiparación entre hombres y mujeres y categorías. “Non podemos permitir que cobre máis un auxiliar de mantemento do grupo 6 que unha encargada de fabricación do grupo 5. Temos que acabar dunha vez por todas coa discriminación encuberta que sofren as mulleres deste sector”, denuncian los sindicatos.





De la misma manera, demandan que se reduzca la temporalidad con mayor estabilidad en el empleo y contratos de larga duración, y que se apliquen medidas de igualdad reales. También reclaman un protocolo contra el acoso laboral y sexual en el trabajo y un permiso para acudir al médico con familiares mediante una bolsa de horas.





Un sector esencial

Por la contra, la patronal propone ampliar la jornada laboral de lunes a lo domingo, a lo que los sindicatos se niegan en rotundo por imposibilitar la conciliación familiar.





El resultado de la negociación se verá el próximo día 27, mientras tanto, el sector advierte: “Esta gran manifestación é só o comezo, que se preparen. As mulleres e homes do sector conserveiro unímonos e imos en serio”. “Imos loitar para que se nos recoñeza como o que somos e merecemos. Se somos esenciais, sómolo para todo”, manifiestan.