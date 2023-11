Turismo sigue a la espera de que Ravella le envíe el informe de los fallos solventados en el albergue

Turismo de Galicia continúa a la espera de que el Concello de Vilagarcía les envíe el informe técnico que constate que todas las deficiencias detectadas en el edificio del albergue de Carril están solventadas a día de hoy. Según señalan desde el departamento dependiente de la Consellería de Presidencia el citado informe no ha llegado todavía a la administración autonómica. De ahí que –mientras Ravella no contemple este paso– no se procederá al inicio de los trámites para que el albergue de Carril entre a formar parte de la Rede Pública que depende directamente de la Xunta de Galicia. Y es que recibir las instalaciones en las condiciones debidas es uno de los requisitos que puso sobre la mesa Alfonso Rueda ya hace unas semanas. En aquel entonces se hablaba de “fallos estruturais” desde la Xunta, algo que el gobierno municipal desmintió en varias ocasiones advirtiendo que lo que había eran pequeñas deficiencias fácilmente subsanables y que, en todo caso, se iban a llevar a cabo.



El propio presidente de la Xunta recriminó también al Concello en su día que se procediese a realizar un albergue sin contar con el amparo de la propia Xunta de Galicia que decide en qué puntos se ubican (bien por necesidad o por pertinencia) los albergues de la Rede Pública. En todo caso Rueda afirmó en su última visita a la capital arousana que la administración autonómica incluirá en la red pública el albergue carrilexo y que, si todo está en orden, es un trámite que podría estar listo a principios de 2024. Sería una buena fórmula para potenciar el Camiño de Santiago en el que es uno de los caminos oficiales reconocidos. La idea es que el albergue estuviese operativo en el inicio de la temporada de afluencia de más peregrinos.