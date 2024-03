Unas escaleras al cielo de la Ría de Arousa

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el edil de Turismo, Álvaro Carou, visitaron las obras de mejora que se realizaron en el acceso principal al mirador de Xiabre. El regidor socialista, Alberto Varela, recordó que en los trabajos se invirtieron 41.128 euros y que estos cuentan con la financiación de los fondos Next Generation. Reconoció que, efectivamente, llegar al bonito mirador no es fácil y que no es apto para todas las personas, pero con el nuevo acceso se facilitará la llegada a muchas de ellas.



Varela indicó que se actuó en la zona con madera y zahorra, con el fin de que el proyecto encaje perfectamente con el entorno. De esta forma los senderistas que quieran acceder a lo más alto del pico lo tendrán más fácil, dado que no tendrán que hacerlo por la zona de baches y desniveles, sino que podrán utilizar los escalones que se han colocado en el lado derecho para hacerlo con mayor seguridad.

El mirador ofrece unas vistas privilegiadas sobre la Ría de Arousa | MÓNICA FERREIRÓS



Y es que cabe recordar que llegar al mirador de Xiabre y contar con esas vistas privilegiadas – “dende Cíes a Padrón”, como apuntaba el alcalde– no es tarea fácil. Los coches no llegan hasta arriba de todo, por lo que hay que recorrer parte del camino a pie. Varela indicó que se actúa ahora en unos 300 metros que servirán para mejorar notablemente la accesibilidad a un punto que quieren promocionar como de atracción turística.



Lo cierto es que, desde la colocación del mirador en la cruz de Xiabre, el lugar ha sido muy visitado al ofrecer este unas vistas privilegiadas de toda la Ría de Arousa. Eso sí, ya hubo incidentes precisamente por los malos accesos. Una situación que ahora el gobierno local busca paliar con esta nueva escalera hacia el cielo arousano.