Unas fiestas para vivir en familia

Una de las características de las fiestas de Vilagarcía son su amplio abanico de actividades, pensando en todos los grupos de edad y gustos. Por ello, se trata de un San Roque para vivir también en familia, con los pequeños como grandes protagonistas



Así, uno de los clásicos de la fiesta, pese a que se introdujo hace relativamente pocos años, es el Festaclown, que este 2022 regresa libre de aforos y restricciones, con su espíritu solidario y reivindicativo, en el que no falta, por supuesto, la alegría.



Será una edición intensa, con 25 espectáculos y 75 artistas, que comenzará oficialmente tras el Agua pero que contará mañana con un “aperitivo” de lo más especial: “Desconcerto coa Banda de Música”, en la que la querida agrupación tendrá un papel central. Por lo demás, Culturactiva incide en una fórmula que funciona, con el clown, los malabares y la diversión como ingredientes principales.



Compañías como Desastronauts, Rojo Telón, Cía Vaya, Entre Nous, Kanbahiota, La Troupé Malabó, Javier Ariza o Dani García, entre otros. No faltará tampoco la parte socia, con mensajes de concienciación y apoyo a colectivos locales, como Con Eles; pero también el encuentro con los Superroquiños, el club de los pequeños fiesteros. Pallasos en Rebeldía pondrá, como cada año, la nota reivindicativa, con una “Gala contra as guerras” en la que estarán muchas de las compañías presentes en esta y otras ediciones. Un broche de oro que será el domingo 21 en plena Praza de Galicia y en el que no faltarán el circo, el humor, el clown y las acrobacias, pero sobre todo un mensaje contra las guerras del capital y la ocupación. Muchos ingredientes para un festival que ya forma parte indispensable de las fiestas de San Roque, y que cuenta con numerosos adeptos.





En familia y entre amigos es también la forma de vivir otro de los esperados eventos de San Roque: El Combate Naval. Será el sábado, 20 de agosto. Como siempre, desde hace años, el espectáculo pirotécnico se celebrará en la playa de A Concha- Compostela. Desde 1866, castillo y embarcación se enfrentan rememorando el asedio de la flota española dirigida por Méndez Núñez contra el puerto peruano de Callao, que tuvo lugar el 2 de mayo de ese mismo año. Unos orígenes que con el tiempo han perdido su esencia bélica para convertirse en un festival de luces y colores