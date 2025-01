UPTA urge la puesta en marcha de una mesa para la industrialización de la comarca de O Salnés

La organización de autónomos UPTA, con sede en Vilagarcía, reclama la convocatoria urgente de una mesa para la industrialización de la comarca de O Salnés, ante el "espellismo" del incremento de autónomos. "O cincuenta por cento dos negocios non chegan aos dous anos de vida", explica Eduardo Abad Sabarís, que incide en que la economía salinienses no puede basarse en "microempresas".

Reclaman en este objetivo la implicación de los concellos y de la Mancomunidade, "que non temos claro para que serve", incidió Abad, que apunta al organismo comarcal como "o que debe dar o paso" al frente. En dicha mesa, además de la propia UPTA, proponen que estén los sindicatos, "a extinta Cámara de Vilagarcía", los municipios y la Autoridade Portuaria.

Precisamente con el presidente del Puerto, José Manuel Cores Tourís, pedirá Eduardo Abad una reunión. "O Porto non pode ser unha simple parada no tránsito internacional", apunta el portavoz de UPTA, que plantea que desde la rada deben salir "mercancías que se producen na comarca", para aprovechar "unha das máis grandes navieras", en referencia a Boluda. "É un recurso que temos e que hai que aproveitar", señala Abad Sabarís.

Pero desde UPTA ponen especial énfasis en la Mancomunidade do Salnés. "Debería estar estrictamente entre os seus obxectivos para este ano a búsqueda de empresas que veñan para esta comarca", señala el portavoz de los autónomos, que incide en que "só un puñado de dez" firmas tienen más de cincuenta trabajadores.



Eso sí, advierte Abad Sabarís, las industrias deben ser "non contaminantes" y recordó el posicionamiento contrario de UPTA al asentamiento de Altri en el Ulla, que considera "un varapalo para o emprego na nosa Ría", en un sector que ya se encuentra muy castigado. "Queremos empresas que creen riqueza e economía circular", indica el presidente de la entidad.

Nuevos nichos de mercado

Y es que la industrialización es necesaria, según UPTA, para acabar con la inestabilidad que presenta un sector, el autónomo, en el que se da una importante "rotación". "Pódese ver nas rúas", explica Abad Sabarís, que incide en la necesidad de ver más allá de los datos estadísticos.

Y es que las cifras son buenas en la comarca, sobre todo en comparación con las de Galicia o el conjunto del estado español. Así, O Salnés ganó 111 puestos de trabajo por cuenta propia entre enero y noviembre de 2024. En los últimos diez años, fueron 420 los que se crearon en total. Solo Meaño, Vilanova y A Illa muestran un saldo negativo en el ejercicio que acaba de finalizar (-2, -8 y -2 respectivamente) y los dos primeros también en la última década (-8 y -18). Vilagarcía, con 46 más y un total de 2.358 y O Grove, con 907 y 42 más, lideran el crecimiento del trabajo autónomo en los once primeros meses de 2024 (a la espera de los datos de diciembre).

En total, la comarca de O Salnés cuenta con 8.734 autónomos, pero la mitad de los negocios, advierten desde UPTA, no cumplen los dos años de vida. "Estamos nun momento cíclico, de máis emprego e máis autónomos, cando soe ser ao revés, pero non hai que caer no espellismo", incide Abad Sabarís, que incide en que la característica del trabajo por cuenta propia es "a rotación" y que, por ello, hace falta "estabilidade" e industria.

Por otra parte, la organización lamenta que en el conjunto de Galicia "o comercio está en caída libre", lo que afecta sobre todo a las provincias más rurales, como Ourense y Lugo. Así, advirtió Abad, en la comunidad autónoma cierran cinco establecimientos al día.

Reyes Casabella, también de UPTA, destacó la subida importante de negocios en los "nuevos nichos", como las profesionales liberales o las relacionadas con las nuevas tecnologías. "Desgraciadamente tamén hai un aumento no tema dos profesionais relacionados coa sanidade, a dependencia ou a educación", matizó Abad Sabarís, que destacó que en estos ámbitos se encuentran, precisamente, " a maior parte dos falsos autónomos".

Subida de la AP9

Por otra parte, Eduardo Abad se mostró muy crítico con la subida, en un cinco por ciento, del precio de la AP9 que, recordó, se suma al 26 por ciento del incremento registrado en los últimos cinco años. "É unha auténtica barbaridade".

UPTA recuerda que las bonificaciones que se conceden a aquellos conductores que salen por el mismo lugar por el que entraron salen de los bolsillos "de todos os galegos" y que "Audasa non fai ningún esforzo económico" sino que, por el contrario, para la concesionaria es un "choio", en palabras de Abad Sabarís, que incidió en que son las mismas "autoestradas que levamos anos pagando" y que "é unha auténtica extorsión".

La organización de autónomos apuesta por recuperar la AP9 y que sea peaje libre, "como en Valencia ou Andalucía", ya que la actual situación le parece una discrimación y que genera "cidadáns de primeira e de segunda" mientras "todo o mundo mira para outro lado". En este sentido, Eduardo Abad lamenta que hay un "incumprimento flagrante" de las promesas "de todos os partidos" lo que genera "desafección".