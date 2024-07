Usuarios de la piscina critican la poca rebaja de la cuota con el cierre y el PP el nulo margen de aviso

Usuarios de la piscina municipal de Vilagarcía critican que desde la firma concesionaria solo se les vaya a reducir en un 25 % la cuota del mes de agosto cuando las instalaciones –el vaso de la piscina y el jacuzzi– van a estar cerradas ya desde el lunes 15 y durante todo el siguiente mes. No es la primera vez que surgen problemas en torno a este asunto desde que se iniciaron diferentes actuaciones en el recinto de Fontecarmoa. De hecho el problema de las bonificaciones ya ocurrió cuando se cerraron las instalaciones con motivo de la obra en los vestuarios. Ahora lo que se va a realizar es algún tipo de mejora en el cerramiento acristalado de la zona de agua, por lo que lo único que va a estar operativo en ese punto es el spa.



El concejal de Deportes, Carlos Coira, reacciona al cierre apuntando a que se negociaron las fechas tanto con la empresa concesionaria como con la firma que está ejecutando las obras. “A concesionaria prefería que os traballos se fixesen durante o mes de agosto porque é cando menos usuarios hai, pero a empresa prefería que fose en xullo porque en agosto – por convenio da construción– era a cousa moito máis complicada”, declaró. Finalmente se llegó a un punto de encuentro que hará que el vaso principal y el jacuzzi no estarán operativos desde el lunes.



“O que queriamos tamén era evitar outro ERTE aos traballadores, que xa o sufriron cando foron as anteriores obras, nas que houbo que pechar as instalacións, e tamén durante o covid, que non foi unha época fácil tampouco”, manifestó el concejal socialista.

Carlos Coira: “O que queriamos era evitar un ERTE para a plantilla de traballadores, que xa sufriu bastante”



Lo cierto es que las críticas no han tardado en llegar no solo desde los propios usuarios –tanto por la cuota como por el poco margen de aviso del cierre–, sino también por parte del Partido Popular.



Los conservadores denuncian “unha vez máis a mala xestión do goberno local coas obras da piscina”. Dicen que “este peche reafirma aínda máis as nosas palabras cando advertimos no mes de novembro que a piscina tería que acabar pechando as súas portas, por moito que o goberno local o negase e finalmente o peche foi do 28 de novembro ao 1 de marzo. Agora os usuarios afrontan outro novo peche”. El PP considera “un desprezo” que solo se les rebaje un 25 % en la cuota y temen que esto provoque una fuga de usuarios. “Dende o PP consideramos que a redución da cota debería ser a máxima posible”, declaran. Apuntan que “a piscina conta cada mes con menos clientes e a xente está farta dos peches, das limitacións e de seguir pagando para ver como se reducen os seus servizos”.



Consideran que el gobierno de Alberto Varela “non o puido facer peor” en cuanto a gestión.