Varela asegura que “pondremos todo nuestro empeño” en conseguir el cuarto juzgado en Vilagarcía

La nueva planta aprobada por el Gobierno estatal volvió a dejar a Vilagarcía sin el cuarto juzgado y las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde, Alberto Varela, señala que “non é unha boa nova”, ya que la ampliación de las salas “é unha medida necesaria que se leva reivindicando dedes fai moitos anos”.



En cualquier caso, desde el Concello de Vilagarcía se comprometen a seguir demandando esta cuarta sala, al entender que es “necesaria para alixerar o exceso de carga de traballo que soporta o persoal da administración xudicial en Vilagarcía”, pero también para “axilizar os procedementos, que é algo fundamental cando alguén esta esperando a que se faga xustiza”, señala el regidor. Varela se muestra, sin embargo, confiado. “Estou seguro de que se conseguirá e en elo poremos todo o noso empeño”, señaló el socialista.



Reclaman medidas



Más duros se mostraron los sindicatos. Tanto Alternativas na Xustiza- CUT, que incluso llevó la demanda a Pleno, como CIG, llevan años reclamando la ampliación de los juzgados vilagarcianos. “Outro ano máis se repite a historia. Da igual quen goberne en Madrid (Partido Socialista) ou en Santiago (Partido Popular), o desprezo cara a cidade de Vilagarcía é unha constante”, asegura Pablo Valeiras, portavoz de AXG.



Este sindicato considera aún “máis grave” la “falta de interese” de la Xunta y recuerdan que cuando en 2022 presentó una moción en Vilagarcía para pedir el cuarto juzgado “o propio Partido Popular foi o único que non votou a favor. Casualmente o conselleiro de Xustiza, naquel momento, era o hoxe presidente Alfonso Rueda”, señala Valeiras.



El portavoz de AXG-CUT incide en que con los números en la mano, los de Vilagarcía están entre los tres juzgados mixtos “máis colapsados de toda Galicia”.



Para Xosé Barreiro, de la CIG, el problema radica en las “prioridades” que establece la Xunta de Galicia. “Sen menoscabar que as prazas de maxistrado en Vigo, que equivale a unha unidade xudicial, non é comparable a de Vilagarcía e Ribeira. Estes dous xulgados, sobre todo o primeiro, levan anos en situación de colapso”, asegura el portavoz de la central nacionalista. Barreiro insiste en que con la Lei de Eficiencia, “a escusa” que se pone para no reforzar los juzgados, “non se vai a solventar este problema” que, insiste, no se palia ni con los refuerzos. “Parece que viste máis poñer o número 16 en A Coruña que darlle a Vilagarcía o que leva máis dunha década reclamando”, señala el portavoz de la CIG.



Valeiras también pone el foco en la administración autonómica y, en concreto, en el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo. “Se non quere ser o responsable do caos nos xulgados de Vilagarcia, debe dar instrucións inmediatas para que se reforcen”, asegura el representante de AXG-CUT.



Desde este sindicato apuntan dios posibles soluciones, como poner un funcionario más en cada una de las salas o “incluso poñer un xulgado BIS ou de reforzo como xa funciona en Viveiro ou nas cláusulas chan de Vigo”.