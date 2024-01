Varela se ofrece a mediar entre Estado y Xunta para lograr el cuarto juzgado

El gobierno local de Vilagarcía se compromete a actuar como mediador ante las administraciones “con competencias”, Xunta y Estado, para construir un cuarto juzgado en la parcela situada en la parte trasera. “O executivo de Varela Paz tentará”, señalan fuentes municipales, “poñer a uns e outros, os que teñen competencias, de acordo: Uns cedendo os terreos se é preciso, e os outros, mercando os terreos, de ser necesario, e consturíndo o edificio, como é a súa obriga”.



Hubo una novedad con respecto a la situación de la parcela, que volvió a salir a subasta quedando desierta. Y es que el Ministerio de Hacienda, titular de los terrenos, está dispuesto a priorizar a la administración en el caso de una venta. La puja tuvo lugar el pasado 21 de diciembre pero, fue en realidad, la quinta que se lleva a cabo sobre este mismo solar en los últimos diez años.

Durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el Concello, ya entonces con Varela al frente, se puso en contacto con el organismo estatal, que sin embargo priorizó la venta a particulares. En este caso, Hacienda es proclive a dar preferencia a la administración. El gobierno local asegura que se pondrá manos a la obra para poner de acuerdo a ambas partes.

Respuesta al Partido Popular

Por otro lado, el ejecutivo socialista sale al paso de las críticas del grupo municipal del PP, que anunció una moción para el próximo Pleno pidiendo el cuarto juzgado. Desde el PSOE recuerdan que lo mismo se aprobó ya en 2010 y que entonces también el Concello hiciera gestiones para la cesión de los locales gratuitos de Alejandro Cerecedo. “Nada menos que 13 anos despois, o Partido Popular, o mesmo que dirixiu o Concello entre 2011 e 2015, coincidindo co PP no goberno da Xunta e no Estado”, anuncia la moción, dicen los socialistas, que señalan que para los de Ana Granja los gobiernos central y local “sempre teñen a culpa de todo, malia que as competencias sobre a consturción e dotación de xulgados corresponden á Xunta”. Para el ejecutivo de Varela, la postura del PP es “populismo e funambulismo” que le hace “fraco favor” a Alfonso Rueda, del que recuerdan que durante años fue vicepresidentes, con responsabilidades al frente de Xustiza. De hecho, tiran de hemeroteca para recordar que Rueda ya anunció en 2011 el cuarto juzgado pero que, con la llegada de Rajoy al Gobierno, cambió de postura esgrimiendo variados argumentos. “Sempre nos quedará o PP para dicir que se as cousas non saen é por culpa... dos demais”, dice el ejecutivo local.