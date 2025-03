Un vecino de Vilagarcía espera año y medio para la cita de Neurología

Un vecino de Vilagarcía, Santiago Otero, denuncia que tuvo que esperar un año y media para que, al fin, el Servizo Galego de Saúde le diese una cita con Neuroloxía. Sus preocupaciones tuvieron lugar en el verano de 2023, en el mes de agosto, cuando se encontraba trabajando y sintió un chispazo en el cuello que le hizo acudir a Urgencias del Hospital do Salnés, donde procedieron a mirarlo. Entre las pruebas que encargaron para este proceso, se encuentra un TAC que se realizó en el Cunqueiro, pero la cita con el servicio de Neurología para abordar las posibles causas y tratamiento para el dolor que, desde hace año y medio, siente este vilagarciano, se ha hecho demorar.

Llegó la llamada esta misma semana, con la noticia de que el jueves 27 sería al fin la consulta. Otero lleva más de 18 meses sufriendo dolores que se sienten como “se me electrocutase”, por lo que se teme que sea un daño cervical pinchando el nervio. En cualquier caso, lo que quiere denunciar este vecino de Vilagarcía es la incertidumbre que sienten los pacientes que están a la espera de una cita y que no lo consiguen. En su caso, tuvo que esperar un año y medio. En otras ocasiones, y por retrasos similares, acabó poniendo una queja en Atención al Paciente.

Atención Primaria

Este retraso es mucho mayor que la media que aparece reflejada en los datos dados por el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés para 2024. Y es que 58 días es la espera que normalmente tienen que realizar los que quieren una cita en Neurología, según la dirección del área. En cualquier caso, también en Atención Primaria se producen importantes retrasos. Para lograr vez para una analítica, lo que hace no tanto tiempo era de un día para otro (o dos como mucho) se esperó durante el mes de febrero hasta veinte días. En consulta no es mucho mejor y los facultativos ya priorizan las telefónicas. Para presencial, en algunos casos no hay huecos hasta el día 18.