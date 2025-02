Los vecinos denuncian que el autobús de Vilaxoán no para en la marquesina oficial del puerto

La Asociación de Veciños de Vilaxoán denuncia que el autobús que une la parroquia con el centro de Vilagarcía no realiza la parada en la marquesina oficial, sino que continúa haciéndola en el lugar antiguo. La fotografía corresponde a primera hora de la tarde del viernes, cuando el presidente del colectivo, Cándido Meixide, se desplazó a la zona para dar cuenta de la situación.



Y es que, explica el portavoz vecinal, la modificación, de la que no dieron cuenta en su momento a la AAVV, se realizó al estar la antigua parada situada en el perímetro del festival Revenidas, que se lleva a cabo en el mes de septiembre.



“Entendemos que o Concello modificou a nova situación, pois en cada celebración do evento tiña que desmontala”, explica Meixide.

Sin embargo, lo que no se cambiaron fueron los hábitos de los conductores del autobús, que no paran en la nueva marquesina, sino en la anterior parada. La situación es especialmente problemática en los días en los que llueve.



“Os usuarios esperan a cuberto na nova e logo teñen que se desprazar ata onde para o autobús”, explica Meixide.

Sin protección para el mal tiempo

El presidente de la AAVV también lamenta las deficiencias de la marquesina, ya que asegura que no protege de las inclemencias metereológicas. “Os ventos do sur inciden lateralmente e o sentido protector da marquesiña non existe”, apunta el presidente de la Asociación de Veciños de Vilaxoán. Lo que quieren dejar claro desde el colectivo, sobre todo para enfadar polémicas como las que sucedieron hace unos meses, es que el cambio de parada no tiene nada que ver con su actividad asociativa.



“A AAVV non é responsable dos cambios realizados, pois non tivo no seu momento información, tanto do desprazamento da parada como da orientación da marquesiña”. Sí realizaron desde la asociación una petición con respecto a la movilidad en transporte colectivo en la parroquia: La continuidad de la línea por orillamar, ya que hasta el momento se para en el parque de Dona Concha.



“A Veiga do Mar está a recoller un incremento demográfico polo cal sería interesante cumplimentar este servizo”, apunta Cándido Meixide, que no sabe si los conductores de la empresa concesionaria no recibieron la orden de realizar el cambio de lugar de la parada o si, por el contrario, sí se la comunicaron pero consideran que “o novo emprazamento non é o correcto”.



La Asociación de Veciños de Vilaxoán reclama una solución a las dos administraciones implicadas: “O Concello, como responsable do mobiliario, e a Xunta, como financiador do servizo que crea esta incómoda situación”, apunta Meixide.