Un viaje a las entrañas del Sistema Solar sin moverse de Vilagarcía

La formación de los anillos de Saturno, la temperatura que hay en la superficie de Mercurio o por qué los americanos se negaban a que Plutón dejase de ser considerado un planeta son algunas de la curiosidades que pueden descubrirse en la exposición que La Caixa tiene en Vilagarcía. La entidad desembarca de nuevo en la capital arousana con la muestra “Otros Mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson”, que puede visitarse desde ya delante del edificio de la Comandancia o incluso asistir a una de las visitas guiadas que se organizan, tanto en gallego como en castellano.





La muestra es una recopilación de 40 fotografías de gran formato seleccionadas por el escritor, cineasta y apasionado de la ciencia Michael Benson. Ayer fue el astrofísico Quique Herrero el encargado de poner voz a las diferentes imágenes en un viaje por “el sistema que habitamos, por nuestra galaxia y que tiene al sol como centro”. Precisamente son las imágenes del astro rey las que inician la serie de instantáneas que “se pueden percibir tanto de día, como de noche, dado que van a tener una iluminación especial”. Herrero explicó que “estas imágenes no son como con las que trabajamos los astrofísicos, que suelen ser en blanco y negro, sino que son imágenes de las partes de la galaxia tal y como las percibiría el ojo humano si estuviésemos cerca”. De hecho definió la selección de fotografías como “las más espectaculares que el ser humano ha podido tomar”.





Así pues todos y cada uno de los planetas del Sistema Solar aparecen reflejados en la muestra. “Venus que desde la antigüedad ha sido como un planeta muy admirado es lo más parecido a lo que nosotros podemos imaginar del infierno con volcanes y ríos de lava y lluvia de ácido sulfúrico”, explica Quique Herrero.





Como no podía ser de otra forma La Tierra también tiene un papel protagonista en la exposición, al igual que su satélite La Luna. “El origen de nuestro satélite es de impactos que recibió La Tierra. Podemos decir –y suena bastante poético– que La Luna es un trozo de nuestro planeta”.





La exposición estará en Vilagarcía hasta mediados del mes de julio y las visitas guiadas (para las que no es necesario realizar reserva) son los sábados a las 19 horas en gallego y los domingos a las 12 de la mañana en castellano. El acceso es gratuito.