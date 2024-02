Vilagarcía acusa a la Xunta de "faltar á súa palabra" sobre la intermodal

El gobierno local de Vilagarcía acusa a la Xunta de Galicia de “faltar á súa palabra”, al supeditar la construcción de la intermodal a la mejora del servicio ferroviario. Recuerdan desde Ravella que ya en enero de 2022 comprometieron la puesta en marcha de esta nueva estación, que conectaría tren y autobús y que, dijeron entonces, se financiaría a través de la línea 11 de los fondos europeos dentro de los Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. “Agora dan marcha atrás e bótanlle a culpa a outra administración”, señalan desde el equipo que preside el socialista Alberto Varela.



“O executivo autonómico trata de xustificar a súa falta de compromiso coa nosa cidade supeditando a execución da estación intermodal á mellora do servizo ferroviario que, mira por onde, depende do Estado, cando o que realmente falla en Vilagarcía e no resto da comarca do Salnés é o transporte en bus”, señalan los socialistas.

Consiguieron más terreno

Un giro de guión que, en cualquier caso, no sorprende al ejecutivo local, que reconoce que “xa o sospeitábamos” en enero de 2022, cuando “despois de anos dándolle voltas e co proxecto da intermodal xa listo”, desde la Consellería de Infraestruturas les pidieron una franja de terreno más. “Así a todo, o Concello fixo os deberes e, en marzo dese mismo ano, puxemos á súa disposición os terreos que conseguimos que nos cedera Adif”, señalan desde el gobierno local, que resalta con respecto a la Xunta que “aí xa non souberon que máis podían obxectar”.

Desde entonces, revela Ravella, llevan esperando por una reunión con el departamento que dirige la conservadora Ethel Vázquez. Sin embargo, la Xunta opta por dar “a calada ás nosas peticións de reunións” y por meter “o proxecto nun caixón baixo chave”. Sin embargo, resaltan desde el gobierno local en un comunicado, “as campañas electorais teñen o inconveniente de refrescar a memoria”, por lo que, tras una moción de los socialistas, el asunto volvió a salir a la luz y la Consellería de Infraestruturas aseguró que el proyecto estaba pendiente de la mejora de un servicio, el de tren que “nos últimos tempos dista moito de ser fiable”.



La explicación no gustó en Ravella, que acusa a la Xunta de “vender fume”, anunciando “investimentos ficticios”. El ejecutivo cree que esto “deberá reflectirse nas urnas o 18-F.

Más cerca de Madrid que de O Grove

El gobierno de Alberto Varela aprovecha el comunicado sobre la intermodal para criticar el servicio de autobús en la comarca de O Salnés. Acusan a la Xunta de no hacer “nada” por arreglar estas carencias, pese a las demandas de los usuarios. “A mostra máis evidente disto é o feito de que dende Vilagarcía tardamos o mesmo en chegar en tren a Madrid que en autobús ao Grove”, señalan desde Ravella.