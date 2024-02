Vilagarcía alega que el aparcamiento del Hospital se revalorizó tras las obras

El Concello de Vilagarcía encarga un informe técnico para demostrar que la parcela sobre la que se puso en marcha el aparcamiento del Hospital do Salnés se revalorizó tras las obras realizadas en su día. El documento, que fue encargado el arquitecto técnico Jose Manuel Millán Armas, debe recoger la situación inicial de este solar, situado en la cuesta que sube al centro sanitario de Ande, así como las actuaciones realizadas por la administración “sen ningún coste para o demandante”.



Será uno de los argumentos que Ravella esgrimirá en el proceso abierto en el Juzgado ante la denuncia de Grupo de Empresas Rey, que reclama 292.500 euros, en base a la aplicación de la cláusula penal acordada en el contrato de cesión.



Fue en 2014 cuando se llevó a cabo la urbanización de la parcela, a través de la Diputación y el Concello y gracias a una cesión de los terrenos realizada por el Grupo de Empresas Rey. Sin embargo, se trataba de un acuerdo con caducidad. En concreto, por cinco años.



Las actuaciones realizadas, argumentan desde el ejecutivo socialista que preside Alberto Varela, “supuxeron unha revalorización da parcela, que agora se atopa totalmente urbanizada”.



Reclaman la devolución

Lo que reclaman desde la sociedad Arrendamientos Grupo de Empresas Rey es la devolución de la posesión del aparcamiento del Hospital. Para ello, presentaron una demanda de juicio ordinario. Piden que se lleven a cabo la totalidad de las gestiones necesarias para desocupar la parcela y ponerla a disposición de sus propietarios, así como el pago de 292.500 euros.

El Concello, por su parte, defiende que la propiedad pudo haber recuperado la parcela en cualquier momento, tras haber vencido el plazo del convenio, sin necesidad de actuación municipal alguna, como preveía el convenio”. Será otro de los argumentos que esgrimirán durante el proceso. La situación de esta parcela lleva años en el aire. En febrero de 2022, el Grupo de Empresas Rey presentó un escrito en el Concello en el que pedía cien mil euros al año de alquiler para poder seguir usando la finca como aparcamiento y un mínimo de uso de cinco años. Aunque no son los únicos que tienen una oferta de terrenos para aparcamiento. La empresa que gestiona el de pago, Parking Salnés SL, también presentó la suya propia. Ambas firmas se dirigieron tanto al Concello como a la Mancomunidade do Salnés, entidad a la que la administración municipal trasladó este tema al considerar que se debe buscar una solución comarcal. La falta de aparcamiento, que se agravaría en el caso de no poder disponer de esta parcela, preocupa en Ravella, que busca llegar a un acuerdo extrajudicial con el Grupo Rey para usar el aparcamiento mientras no hay una solución definitiva