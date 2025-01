Vilagarcía aumenta la partida de las becas al estudio debido a la gran cantidad de solicitudes

El Concello de Vilagarcía aumenta la partida a las ayudas al estudio, que recibirán un total de 212 estudiantes durante el curso 2023-2024. La cantidad destinada ascendía a 68.000 euros y se agotó en su totalidad, debido al aluvión de solicitudes recibidas, un total de 253, un veinte por ciento más que en años anteriores.



La Concellería de Educación, dirigida por Paola María, se comprometió a aumentar la cantidad para que no quede ninguna petición sin atender.

Estas ayudas se conceden a alumnos que cursan estudios universitarios o similares, además de los que hacen un ciclo formativo o en la UNED. En el primer caso, recibirán 425 euros y en el segundo 255. En un primer momento fueron concedidas 176, hasta que se agotó el dinero y 36 personas que cumplían con los requisitos iban a quedar sin asignación, por lo que se amplió el crédito. Además, se aumentará la consignación para la siguiente convocatoria. Otras cuarenta peticiones fueron rechazadas por no cumplir los requisitos, 17 por exceso de renta; diez por cursar estudios no contemplados en la convocatoria; nueve por falta de documentos y 4 por no superar el 50 por ciento de las materias.