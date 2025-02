Vilagarcía contará con medio centenar de contenedores marrones más en los próximos días

El Concello de Vilagarcía instalará cincuenta contenedores marrones más, que se sumarán a los veinte que ya hay, en las áreas urbanas y periurbanas de Vilagarcía, Vilaxoán, Carril y la urbanización de O Piñeiriño, además den en las avenidas Rosalía de Castro y Cambados. En las áreas más rurales, explican fuentes municipales, “xa non se despregarán porque haberá sistemas de compostaxe individual e comunitario”.



Durante las jornadas de mañanay pasado habrá un punto de recogida de las tarjetas-llave para el uso del contenedor marrón. Estará en la Praza de Galicia. Los técnicos de Urbaser, la empresa que gestiona la recogida de basura, estarán atendiendo a los usuarios ambos días, en horario de mañana (de diez y media a una y media) y de tarde (de tres y media a seis y media).



Las personas que no puedan acercarse a estos puntos, deberán gestionar el cambio de llave en las oficinas de Urbaser, que están situadas en el polígono industrial de Trabanca Badiña.



“Estamos recibindo moitas chamadas para renovar as tarxetas-chave”, señalan desde la empresa. “Debido á alta demanda, e aínda qu enun rimeiro momento se consideou a posibilidade de acudir coa carpa a outras parroquias e zonas do rural tomouse a decisión de instalala soamente no centro da localidade, nun horario moi amplo, para facilitar a atención dos usuarios”



Reparto de composteros

Por otra parte, mañana martes tendrá lugar también el reparto de composteros individuales en el Auditorio, tanto en horario de mañana (desde las 11 horas), como de tarde (desde las 17). También se dará una charla informativa con la que aprender a utilizarlo y a solicitar la bonificación de la tasa de basura. En este sentido, cabe recordar que los usuarios de alguno de estos sistemas (contenedor marrón o compostaje) tienen hasta finales de este mes para solicitar la bonificación en el recibo, presencialmente en el Concello o a través de la sede electrónica.



De esta manera, los que demuestren su colaboración activa en el programa municipal de separación de biorresiduo, “verán practicamente neutralizado o impacto da suba do recibo, en gran parte debido ao canon de Sogama”, dicen desde el ejecutivo local socialista.



En cuanto a los composteros comunitarios, se está finalizando la instalación de cuatro: En Sobradelo (Galiña Azul), Trabanca Badiña y Praza Invisa, que se suman a los de O Castriño y el Parque de Matosimhos. Además, se está ampliando la base del instalado en O Piñeiriño.