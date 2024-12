Vilagarcía dignifica la memoria de las víctimas del franquismo en Rubiáns

Catedrático de Historia Contemporánea y responsable del Plan de Memoria Democrática de Galicia 2012-2024, Lourenzo Fernández Prieto siguió muy de cerca las excavaciones realizadas hace tres años en el cementerio de Rubiáns y de los resultados que de ella se obtuvieron. De aquel trabajo multidisciplinar no se logró identificar el cuerpo de ninguna de las personas que se buscaban. “Cando empezamos a furar a memoria oral dicíanos que os corpos estaban nun sitio, pero descubrimos que non era alí donde estaban os mortos”, explica el historiador.

A raíz de los no hallazgos en el equipo “empezamos a facernos preguntas sobre os datos que tiñamos, sobre cando foron movidos eses corpos e todo iso serviunos para construír unha hipótese”.

Fernández Prieto entiende que en Rubiáns –al igual que en otros sitios en los que había fosas comunes– se evidencia la idea de que “hai pautas de ocultación, o que quere dicir que eles coñecían a profundidade do crime que cometeran. Isto tamén evidencia que ese crime foi fundamental para poder triunfar”.

El catedrático recordó que “hai a idea de que isto ocorreu na guerra civil, pero en Vilagarcía non houbo guerra civil. Houbo unha matanza de persoas. Moitos tiveron que agocharse, outros conseguiron resistir...”. Incide en que “os verdugos tamén manexaron a memoria e tamén difuminaron moito o discurso”. Aclaró, pues, que “unha das ideas que quixeron introducir é que foi unha guerra duns contra outros, unha matanza duns contra outros e en Galicia o certo é que non houbo tal cousa. Isto foi unha matanza, non foi unha guerra civil”. De hecho el catedrático de Historia Contemporánea insiste en que “isto é importante que o recordemos”.

Tal y como ya se dijo en su día lo más probable es que los cuerpos que fueron depositados en la fosa de Rubiáns –como así quedó en la memoria de los que vivieron esa época y la trasmitieron– fueron movidos o que incluso se construyesen nuevos nichos sobre el lugar en el que fueron depositados.

La exhumación de la fosa de Rubiáns forma parte de un proyecto más ambicioso en el que el grupo de investigación trabajó en un total de 11 fosas en la búsqueda de 107 personas. “Apareceron sete que puidemos identificar”, aclaró Fernández Prieto. El catedrático reivinció la importancia de la historia y de “saber máis e investigar sobre o pasado” en un momento de “políticas negacionistas” y que “obrigan a que o coñecemento histórico sexa aínda máis importante”.

Añadió a mayores que “canto máis investiguemos o proceso e máis o coñezamos tamén veremos que os verdugos eran poucos. Non era todo o mundo”. Explicó que “nun réxime militar construído por un golpe de estado todas as decisións eran xerárquicas. Non hai mortos que non sexan decididos nin procesos de violencia masiva que non teñan autores, aparte dos executores”.