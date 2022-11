Vilagarcía nombra Fillo Predilecto a Agustín Pereira, el hombre de la media sonrisa

Si algo quedó patente ayer en Vilagarcía es que Agustín Pereira era un hombre muy querido y que su huella sigue intacta entre aquellos que lo conocían. El Concello se quedó pequeño para el pleno de honores en el que se nombró al empresario, exalcalde y –sobre todo– amigo, padre y abuelo como Fillo Predilecto a título póstumo de la ciudad que lo vio nacer. De su infancia –pegada a la calle Castelao y a aquella Vilagarcía “pequeña, familiar, entrañable y en la que todos nos conocíamos”– se encargó de hablar y recordar el que fue su amigo prácticamente desde siempre, Jaime Bouzada, en un relato íntimo, sosegado y magistral con el que retrató a un Agustín Pereira feliz, amante del Arosa y del Atletic de Bilbao y apegado a los suyos. En primera fila los hijos de Agustín Pereira, su mujer y sus nietos disfrutaban emocionados del momento y observando el retrato de su padre colgado en una lona justo detrás del sillón del alcalde. Alberto Varela fue el encargado de hacer un repaso histórico por la familia del homenajeado remontándose a 1910 cuando su abuelo –el primer Agustín Pereira– dio el paso inicial para la puesta en marcha de una empresa de transportes que –décadas después– sería puntera en el sector. Con voz emocionada el regidor socialista destacó la apuesta por la igualdad del empresario homenajeado. “Por que unha muller non ía poder conducir un autobús? ou Por que unha muller non podía ser a primeira xerente da estación de autobuses?”, relató. Destacó que “a súa empresa promoveu os primeiros bonos sociais de transporte” y que “cando fixo falla a empresa Pereira con Agustín ao fronte sempre estiveron aí, e sen facer ruído”. Agustín Pereira era Titín, Cachuliñas, el hombre del “medio sorriso que non o abandonaría xamais” y una persona que –como relató su cuñada Fita Garrido– “pudo presumir de todo y no presumía de nada”.





Su legado estaba presente –como no podía ser de otra forma– ayer en el salón de plenos. Fue su hija Maísa –a la que dejó el control de la empresa Pereira– la que con voz quebrada definió a su padre como un “home solidario, comprometido, unha boa persoa, sempre disposto a conversar e a arrimar o ombreiro”. Destacó de él que siempre actuaba “sen bandeiras nin cores e bo exemplo diso é que aquí hai xente de diferentes sensibilidades, pero unidos por un único sentimento, o corazón que era o que o movía”.





Maísa terminó dando las gracias y apuntando que “son os pequenos actos os que fan as grandes cousas”. Ella, junto a sus hermanos y su madre y el resto de familiares recogieron el diploma que acredita a Agustín Pereira como Fillo Predilecto. Su hija Teté fue la encargada de firmar en el Libro de Honra dejando constancia ya para siempre de que Pereira era vilagarciano hasta la médula y, sobre todo, muy orgulloso de que la ciudad fuese también parte de su familia.