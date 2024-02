Vilagarcía prepara un nuevo proyecto de calmado de tráfico para incluir más zonas

El gobierno local prepara para este año un nuevo proyecto de medidas de calmado de tráfico –como la construcción de badenes– en puntos de la localidad en los que –bien por petición vecinal o por la observación de los técnicos– se están registrando problemas en cuanto a seguridad vial. Así lo confirmó el edil de Obras, Lino Mouriño, que junto al alcalde, Alberto Varela, visitó unas obras de pavimentado en una de las pistas del lugar de Aralde. “Volvemos a estar no rural con actuacións que se levan a cabo gracias aos remanentes de tesourería”, explicó el alcalde. En el caso concreto de Aralde se actuó en ocho puntos concretos en donde el firme estaba deteriorado sobre todo por la acción de las raíces de los árboles del monte próximo. “Levantouse o firme, saneouse e volveuse a botar de novo o asfalto”, recalcó Mouriño. Una actuación que en estos meses –y así lo recordaron los responsables municipales– no solo se limitaron a Aralde. “De feito tamén se actuou na Torre, en Rubiáns, na rúa Maceiras...”, declararon. Incidieron en que “tentamos chegar a todas as peticións que se nos achegan”. Justo en Aralde se construyeron en la calle que pasa por delante de la Escola Unitaria badenes para el calmado del tráfico. Medidas que provienen de un proyecto que tiene año y medio y que también llegaron a otros puntos del rural vilagarciano como, por ejemplo, el entorno de la iglesia de Rubiáns o a la zona de Fontecarmoa. En este sentido indicó Mouriño que la idea es continuar con ese proyecto redactando otro nuevo en el que se incluyan aquellas zonas delicadas en cuanto a tráfico que se han detectado en los últimos meses. En ellas se ejecutarían bien badenes u otras medidas que los técnicos consideren para calmar la circulación.