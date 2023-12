Vilagarcía prorroga el contrato del SAF y rechaza su gestión pública

El gobierno local socialista acordó con la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar, Aralia, prorrogar el contrato mientras se están redactando los pliegos del nuevo contrato. Lo que descartan por completo desde el gobierno que preside Alberto Varela es la gestión pública, argumentando como primer motivo que se trata de una “competencia impropia” y que debería asumirla la Xunta de Galicia.



Se trata de una cuestión que siempre han defendido desde el ejecutivo socialista que, por otro lado, hasta el momento no dio ningún paso para la municipalización de ningún servicio. Así lo volvieron a señalar durante el último Pleno, precisamente a raíz de una moción del que es, como ellos mismos llaman, su aliado natural, el Bloque Nacionalista Galego.



Fue Rosa Abuín, la número dos de la formación nacionalista, la encargada de defender una iniciativa que considera que debe llevarse a cabo para un aumento de la calidad de los servicios que se prestan a los mayores del municipio, pero también para mejorar “as condicións laborais das traballadoras”.



La propia portavoz del gobierno, Tania García, también edil de Servizos Sociais, reconoció que estas (las condiciones laborales) no eran “as mellores”, pero sacó pecho de “ser os primeiros que introducimos cláusulas sociais” en los pliegos. A esto le contestó la portavoz del PP, Elena Suárez, que le espetó que “podéis ser unos campeones de los pliegos, pero no sirve de nada si no se cumple”.



Fue una iniciativa que sirvió para reproches de todo tipo. Fajardo, que apoyó a los nacionalistas, aprovechó para recordarles iniciativas similares llevados por su grupo en la época del bipartito, que no salieron adelante por la negativa del gobierno local y, en concreto, de la Concellería de Servizos Sociais, entonces en manos del BNG.



“Alégrome de que agora si o apoien, porque falamos de salarios moi por debaixo dos salarios do Concello e de traballadoras que fan moitas horas que non se computan”, dijo el portavoz de EU. Con Fajardo a favor, el sí del PP hubiera servido para sacar adelante la municipalización pero, apelando a la “coherencia”, y pese a reconocer los incumplimientos por parte de la concesionaria, los conservadores votaron en contra.

El debate de la financiación

Un apoyo que no resultó del todo cómodo a los socialistas, que aprovecharon el turno de réplica de la Xunta para cargar contra la Xunta, contestando a los populares que a su vez incidieron que el Estado no cumple con su parte de financiación de la Dependencia. “Non é un debate economicista”, apuntó Abuín que, ya viendo que la moción no saldría adelante, advirtió a García Sanmartín. “Vou mirar con lupa ese prego”. Un documento por el que también esperan las trabajadoras. Por otra parte, el Pleno también debatió una moción del PP para declarar de Interese Turístico Galego la Farsa de Carril, también conocida como la Danza das Espadas. Fue aprobada por unanimidad