Vilagarcía recibe un premio a nivel nacional por su apuesta por las zonas peatonales

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recogerá el próximo fin de semana en Palma de Mallorca el galardón otorgado por la Rede de Cidades que Camiñan a la capital arousana. La asociación sin ánimo de lucro que promueve el hábito de caminar y que las ciudades estén debidamente adaptadas para ello resalta de Vilagarcía su “modificación del concepto de circulación, estableciendo la prioridad peatonal donde antes era la del automóvil”. Respecto a esto exponen desde la entidad que “los espacios ganados” para el peatón “tienen el calificativo de excelentes gracias a su accesibilidad, confort, a la seguridad que transmiten y a que crean una completa red de traslados tranquilos y agradables en la ciudad”.





La Rede de Cidades que Camiñan destaca la apuesta de la capital arousana por “el verde en el espacio público y el hecho de que posea un Plan de Movilidad Sostenible y otras estrategias relacionadas con ello como la apuesta por la bici, el apoyo al transporte público o la movilidad escolar”.

La organización hizo público la concesión del premio a Vilagarcía dentro de la categoría de “cidades medianas” por su proyecto “Vilagarcía, unha cidade en transformación”.





El objetivo principal de esta asociación que concede el galardón es que los viandantes sean los máximos protagonistas de la movilidad urbana y del espacio público, una máxima que –dicen desde el Concello de Vilagarcía– ellos llevan promoviendo desde hace tiempo.





Vilagarcía se integró hace ya unos años en la Rede de Cidades que Camiñan comprometiéndose con ello a mejorar los espacios públicos como lugares para caminar, estar y socializar, abordando proyectos para fomentar caminar.





Desde el Concello apuntan que la concesión de este galardón es una “grata noticia” ya que “a cidade copará parte do protagonismo do congreso de nivel nacional onde se exporá o vídeo no que se relata o proceso de transformación que se está a levar a cabo coa promoción que iso supón”.