Vilagarcía reclama medidas contra la situación “perversa” de la sanidad: “É nosa, que non a rouben”

Vilagarcía acogió una de las concentraciones que se llevó a cabo en toda Galicia contra la situación “perversa” de la sanidad pública, con largas listas de espera y falta de médicos, que también se sufre, señalan desde la plataforma convocante, en la comarca de O Salnés.

Cerca de dos centenares de personas se dieron cita en la Praza de Galicia, donde SOS Sanidade leyó un manifiesto en el que redundó en la situación de la comarca, denunciando que, en los últimos seis meses, creció en 739 el número de personas que están esperando por una primera consulta, hasta llegar a las 5.975. Además, 3.459 esperan por una prueba diagnóstica, 353 más en el último medio año. En el mismo periodo, crecieron en 126 los pacientes que esperan por una operación, según los datos que ofrecen desde SOS Sanidade y que hicieron públicos durante la concentración.



“Isto supón que ante o medo a poder sufrir unha enfermidade grave, a xente se vexa practicamente obrigada a sacar recursos de onde sexa para poder acudir á sanidade privada”, señalan desde SOS Sanidade Pública do Salnés, que califican la situación de “perversa”, ya que “estase a xogar co medo das persoas a poder padecer unha enfermidade grave, na cal moitas veces o tempo para atallala é fundamental”.



Asimismo, denuncian que la salud mental está “practicamente esquecida”, con 9.390 a la espera de una consulta en Psiquiatría en toda Galicia. Unas demoras que, en términos generales, se incrementan teniendo en cuenta las citas que no son asignadas, las que son “non estructurais”.



Preocupa también a la plataforma que la situación se agrave en verano, cundo “moitas veces triplicamos a poboación” en O Salnés. Reclaman que se mantenga la ambulancia medicalizada con base en el Hospital do Salnés pero, al mismo tiempo, que se refuerce el servicio en Sanxenxo “e no resto dos concellos da Ría de Arousa”.



La plataforma recordó que “a sanidade pública é nosa, perténcenos, e de nós depende se queremos seguir conservándoa ou, pola contra, que nola sigan roubando”, por lo que animan a secundar la manifestación del día 6, en Santiago.

Falta de médicos en Ribeira

En Ribeira, SOS Barbanza también realizó una concentración por la mañana, para sumarse a la defensa de una sanidad pública, pero también para denunciar la situación “crónica” del centro de salud. “Sempre partimos de tres médicos menos”, denuncia Lucía García, portavoz del colectivo organizador, que apunta que de los catorce facultativos que están en plantilla, suelen operar menos de once, ya sea por jubilaciones que no se cubren o por bajas puntuales. Eso significa, señalan desde la plataforma, que los pacientes con patologías crónicas son atendidos, cada vez que van al centro de atención primaria, por un médico distinto. García defiende que hay investigaciones científicas que señalan que contar con un médico de referencia durante más de quince años “prolonga a súa vida”. Por ello, reclaman cobertura al cien por cien y no “apaga lumes puntuais”. Anuncian que continuarán con las concentraciones todas las semanas.