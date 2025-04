Vilagarcía reduce la “fracción resto” en 200.000 kilos hasta marzo, el mejor dato del siglo

Los vilagarcianos produjeron en el primer trimestre poco más de tres millones de kilos de la denominada “fracción resto”, que son aquellos residuos que no cuentan con un contenedor específico para su depósito. Aunque desde el Concello reconocen que se trata todavía de una cifra elevada, son 200.000 menos que en el mismo periodo de 2024, lo que supone que se convierta en el mejor dato de lo que va de siglo.

Desde el gobierno local hacen una lectura positiva de este dato al considerar que la concienciación ciudadana respecto a la necesidad de reducir, separar y reciclar va en aumento.

Esta reducción de la “fracción resto” también tiene una vertiente económica en el canon de Sogama, ya que el Concello ahorra el coste del tratamiento de estos 200.000 kilos de residuos. Sobre esta cuestión, desde el gobierno local recuerdan que la participación en los programas de compostaje y recogida de orgánico permiten obtener bonificaciones en el recibo de la basura.

La concejala responsable de este servicio, Tania García, mostró su satisfacción por la evolución de los datos y felicitó tanto a los trabajadores como a los vecinos. “Facer unha Vilagarcía cada día máis limpa e sustentable é unha tarefa de todos e se cada un pon da súa parte é posible reducir o volume de lixo e con iso tamén o custe do seu tratamento”.

Por otra parte, el nuevo punto limpio móvil informatizado estará estos días en la Praza de Galicia, de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00, con la finalidad de que los ciudadanos puedan entregar en ese unto aquellos residuos que no pueden ser depositados en los contenedores convencionales y favorecer así su reciclaje.

Algunos de estos residuos son tóners, cartuchos de impresora, lámparas, pilas, aerosoles, envases de pintura, pequeños electrodomésticos o aceite de cocina.