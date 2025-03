Vilagarcía y Ribeira acogerán concentraciones contra la "ocupación e o xenocidio en Palestina"

Vilagarcía y Ribeira serán dos de las 34 localidades gallegas que acogerán concentraciones en contra de la "ocupación e o xenocidio en Palestina". Será el lunes 31 de marzo, una fecha en la que se reivindica la histórica huelga de 1976, en respuesta a la masiva expropiación planificada por el gobierno israelí y que hace que, desde entonces, la efeméride (el día anterior, el 30) sea conocida como el Día de la Tierra palestina.

El lunes, por tanto, es la fecha en la que las dos localidades arousanas, así como más de una treintena repartidas por toda Galicia, acogerán concentraciones. Serán a las 20 horas en la Praza de Galicia vilagarciana y en la del Concello de Ribeira.

La Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina incidió en la importancia de respaldar esta cita ya que "a pesar da anunciada tregua en Gaza, o bloqueo continuaba e continúa a situación de fame e de falta de asistencia sanitaria". Así lo explicó Ánxela Gippini, mientras que Sami Ashour se dirigió, especialmente, "a todas as persoas que non testán de acordo co xenocidio", ante un pueblo, el palestino, "condenado a kmorte, condenado á aniquilación total". Por último, Oscar Valadares denunció "a hipocresía internacional" y la "impunidade absoluta" con la que opera Israel, ya que "da igual o que fagan".