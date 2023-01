Vilagarcía tendrá presentación propia en el stand de Turespaña y se vende en Fitur como “cidade de Arousa”

Por primera vez en muchos años Vilagarcía tendrá una presentación propia y diferenciada en la Feria Internacional de Turismo que se celebra desde hoy en Madrid. La localidad se venderá ante los ojos de todo el mundo como la “cidade de Arousa” a través de dos piezas audiovisuales en las que mostrará su potencialidad como destino turístico “os 365 días do ano”. A Madrid viajan el alcalde, Alberto Varela, y el edil de Turismo, Álvaro Carou. Fueron ellos los que ayer explicaban cuál será el papel de Vilagarcía en Fitur.



La presentación de la capital arousana será mañana a las seis de la tarde en el stand de Turespaña. “Estaremos nós, a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo”, explica Alberto Varela. Así pues la localidad no irá de la mano de Turgalicia, dado que –matizó Álvaro Carou– “cando o pedimos dixéronnos que as presentacións propias son só para deputacións, xeodestinos ou comarcas”. En todo caso aseguran que la relación con el ente autonómico está intacta, pero que “en Turespaña teremos moito máis alcance”.



Las piezas audiovisuales que lleva el Concello a Madrid resaltan las potencialidades de la ciudad contadas a través de la boca de los propios vecinos. Así pues se verán caras conocidas como la de David Seijo, Xoanqui Ameixeiras o Pilar Garrido entre otras e imágenes de enclaves como la isla de Cortegada, el mirador de Xiabre, los parques de cultivo, el centro urbano o el Pazo de Rubiáns. El contenido audiovisual se desvelará en su totalidad y en exclusiva mañana jueves y el propio alcalde indica que “somos unha cidade orgullosa do que temos, do que fomos e do que imos seguir sendo”.



Varela apunta a que la idea es seguir apostando por un turismo desestacionalizado que atraiga a Vilagarcía a visitantes todos los meses del año. En todo caso el Concello también estará visibilizado en la presentación de la Mancomunidade do Salnés en Turgalicia, entre otras cuestiones con la promoción de la Orixe do Camiño. “Estaremos alí, por suposto”, ratificó Varela.l

La Diputación firma hoy un convenio con Renfe y presenta “Pontevedra, plató de cine”

La Diputación de Pontevedra desembarca hoy en Fitur con su presidenta, Carmela Silva, al frente y una amplia agenda de trabajo por delante. Así pues ya a las 13:15 horas en el pavillón 10 del Ifema Silva firmará un convenio con Renfe para impulsar acciones de marketing y comercialización de la provincia en los AVE de larga distancia. Ya por la tarde –a partir de las 16:30 horas en el “Fitur Screen”– tendrá lugar la presentación de “Pontevedra provincia, plató de cine”, en donde se mostrarán los diferentes recursos que tiene la provincia para convertirse en un escenario “diverso, cómodo, inédito, accesible, versátil, seguro e único”. La siguiente parada ya es mañana en el stand de Turespaña. Será ahí cuando la presidenta –junto a la artista multidisciplinar Julia de Castro– darán el pistoletazo de salida a la campaña “Orixe Rías Baixas”. Será una espectacular puesta en escena, con vídeos, música y muchas sorpresas en la que la tradición y la artesanía tendrán un papel muy relevante. Durante el acto estarán presentes alcaldes y alcaldesas de la provincia y se entregará un regalo boutique con las citas imprescindibles para disfrutar de toda la autenticidad de las Rías Baixas. A las 17:30 horas se presentará el proyecto de turismo deportivo y se divulgará el audiovisual “Sport Rías Baixas. Siente la experiencia”, en donde se presentan escenarios de la provincia ideales para la práctica de disciplinas deportivas relacionadas con el agua y la montaña. Mañana se recogerán también los Q de calidad.