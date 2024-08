Vilaxoán pide una revisión de la parada de bus en el callejón aledaño a Veiga do Mar por seguridad vial

La Asociación de Vecinos de Vilaxoán pide la revisión de la parada de autobús que hay en el callejón que conecta Veiga do Mar con la calle Jorge Martínez Padín. Entiende el colectivo que esa parada provoca graves problemas de seguridad vial que se han ido constatando en los últimos meses. Apuntan a que la maniobra de aparcamiento que debe hacer el bus es marcha atrás y que, por lo tanto, resulta peligrosa porque es un vial muy estrecho, sin aceras y en el que no hay visibilidad. Además el autobús –exponen desde la asociación– obstaculiza el paso de otros vehículos, algunos de los cuales han sido sancionados por entorpecer el paso del citado autobús. Los vecinos denuncian también que no se cumplen los compromisos del horario del servicio y que hay otro punto crítico en la localidad –en la parada del alto de O Freixo– en donde el lugar destinado al bus dificulta notablemente la visibilidad en un paso de peatones.