La visita de dos conselleiros a la capilla de Cortegada provoca “indignación” en la AAVV de Carril

La Asociación de Veciños Afoghacristos de Carril critica con dureza la visita de dos conselleiros, el de Cultura y la de Medio Ambiente, José López y Ángeles Vázquez, a la recientemente rehabilitada capilla de los Milagros, en la isla de Cortegada, a la que lamentan que no fueran invitados. “É un falta de respecto a Carril e á súa poboación”, aseguran desde el colectivo.



La asociación que preside Iago Carril hace hincapié en las declaraciones, durante el acto, el director de Illas Atlánticas. “En presencia de todos dicía que a illa é de todos e un pouco máis, quizáis, dos de Carril”, sin embargo, apuntan, para la visita “non se contou nin co pobo de Carril nin cos propios colectivos aos que nomeaban e que, xunto a outro, representan aos amplos sectores sociais que configuran a nosa vila”.



Además, recuerdan la “loita dos nosos veciños e veciñas para a recuperación da illa das mans de especuladores que so buscaban o beneficio económico, sen dar importancia á xoia natural que emerxe no inicio da Ría de Arousa”. Se suma el colectivo al malestar que mostró el gobierno local socialista por no haber sido invitado a la visita.



“Como entidade lamentamos que a Xunta de Galicia e Dirección Xeral do Parque Nacional das Illas Atlánticas menosprece a Carril, á súa veciñanza, aos colectivos que representan os intereses de Carril e a loita pola recuperación da illa, mentres nos actos estaban presentes sectores concretos da política municipal e autonómica que pouco teñen que ver con Carril”, señalan en un comunicado desde la asociación de vecinos.

Por último, señalan que “é de xustiza que, en todo o relacionado coa Illa de Cortegada, sexa o acto que sexa, se conte coa participación do pobo de Carril e da súa organización social e cultural. Entre todos e todas temos a obriga de gardar, na nosa memoria colectiva, as reivindicacións do noso pobo, honrando así ás persoas que loitaron por Carril e a súa illa”, concluyen.

El BNG lo tilda de "propaganda"

A estas críticas se suman también desde el Bloque Nacionalista Galego, que lamenta que la “xornada de inauguración da capela de Cortegada se convertese en mera propaganda partidista por parte do Partido Popular, excluíndo a aqueles que deberían ter sido os auténticos protagonistas, que non son outros que as veciñas e os veciños de Carril. Además, recuerdan que la entrega de la isla a Alfonso XIII “todavía é recordado con dor” y que no fue hasta 2007 cuando, “tras a longa loita da cidadanía, a constitución da Comisión Cidadá Pro-Cortegada e as numerosas mobilizacións”, se consiguió su recuperación pública. Por ello, los nacionalistas exigen al PP, “tanto a nivel galego como municipal, que deixe de actuar de costas á cidadanía”.

La visita de los dos conselleiros a Cortegada fue una comparecencia de prensa para mostrar el resultado de las obras, así como para firmar un convenio para dotar de contenido a la capilla.