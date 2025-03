La Xunta renueva con 200.000 euros la alianza con Mexillón de Galicia para mejorar su promoción

La Xunta de Galicia acaba de renovar la alianza con la Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia con el objetivo de mejorar su promoción y comercialización. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el presidente de la entidad, Mané Calvo, firmaron un convenio de colaboración a través del cual la administración autonómica aporta 200.000 euros. Así, en los últimos cinco años la aportación de la Xunta supera los 850.000 euros.



Según lo destacado por Villares el objetivo “é apoiar a mellora dos niveis do produto certificado por esta entidade, abordando tamén a necesidade de promovelo entre a cidadanía”. De ahí que se incluyan también actividades como degustaciones, en las que se muestran las garantías que ofrece la certificación de la DOP tanto entre los consumidores como entre compradores potenciales. Desde la Xunta exponen que este tipo de colaboración contribuye –por lo tanto– a dinamizar al sector, mejorar la producción y también el resultado de los productores.



Reciente resolución

Después de la firma del convenio Alfonso Villares participó en la sesión plenaria del Consello Regulador en la que se abordó la reciente emisión de la resolución por parte de la Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica por la que se le otorga a este ente la condición de agrupación de productores. Desde la Xunta inciden en que el Consello Regulador lleva años luchando por un sello de calidad en el producto que sale directamente de las rías gallegas y que, poco a poco, fue aumentando el número de firmas amparadas con el objetivo de garantizar que el mejillón que se consume es de Galicia.



Este es un trámite que, en palabras del máximo responsable de Mar, “dá continuidade ao compromiso da Xunta coa miticultura que exporta parte dos seus bivalvos a Francia e Italia, e no que, para o seu desenvolvemento, é importante o traballo do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) e do Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar)”. Recuerda Mar que a través de estos centros el sector bateeiro recibió once millones de unidad de cría en el último año.



Cabe recordar que la DOP Mexillón de Galicia –según los últimos datos publicados– cerró el año 2023 con un total de 12.004.800 kilos de producto certificado. De estos más de 1,9 millones de kilos fueron destinados al mercado del fresco. Por su parte la cantidad dirigida a la industria superó los diez millones de kilos.

Respecto a los registros el ejercicio concluyó con un total de 133 empresas y marcas autorizadas para comercializar sus productos al amparo de la Denominación de Orixe. Por lo que respecta a las bateas certificadas estas superan las 2.000, una cifra que equivale al 62% de las que hay fondeadas en total en Galicia.



La miticultura es la actividad de acuicultura más importante en España, tanto por su volumen de producción y de empleo como por la cifra de facturación. En 2024 supuso más del 77% de la producción acuícola española.