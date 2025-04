La Xunta sacará por vía de urgencia otra licitación para la estación marítima y espera adjudicar las obras en junio

La Xunta de Galicia sacará, por vía de urgencia, una nueva licitación para hacer realidad la estación marítima de Vilagarcía. Así lo señalan desde Turismo de Galicia después de que Diario de Arousa publicase el revés de este gran proyecto al renunciar la única empresa que se presentó a concurso, Citanias Obras y Servicios SLU. La administración autonómica señala que se está actuando con la mayor agilidad después de conocer la notificación de renuncia basándose en el artículo 245 de la Lei 9/2027 de contratos del sector público. Indican que “estamos xa axilizando os trámites para licitar por vía de urxencia un novo expediente” y manifiestan que la intención es que la obra pueda estar adjudicada a una nueva empresa antes del mes de junio. Es decir, prácticamente en un tiempo récord.



De hecho cabe recordar que la construcción de la estación marítima para peregrinos en la zona de O Cavadelo –en terrenos de titularidad del Puerto de Vilagarcía– será financiada con cargo a fondos Next Generation para los que es necesario cumplir unos plazos fijados con anterioridad. Al respecto de esto desde Turismo de Galicia aseguran que la obra cumplirá con lo exigido. Recuerdan que el proyecto tiene un plazo de ejecución de doce meses y que los fondos deben estar justificados antes de junio de 2026. Una fecha para la que la Xunta tiene claro que la obra estará terminada y recepcionada.



Malestar

Tras conocerse la renuncia de Citanias el Concello de Vilagarcía ha emitido un comunicado manifestando su malestar con la Xunta de Galicia y exigiendo explicaciones sobre lo ocurrido. El ejecutivo de Alberto Varela pone el acento en el hecho de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudiese a presentar el proyecto de la obra a Vilagarcía cinco días después de que la única empresa que se presentó al concurso renunciase.



La portavoz del gobierno local, Tania García, apunta al respecto que “non parece moi ético facer unha convocatoria a présa e correndo para presentar un proxecto cando xa se sabía que a empresa renunciara días atrás”.



García expone que “os que normalmente temos que licitar e adxudicar obras sabemos que situacións como a da renuncia dunha empresa poden levar a retrasos nos plans previstos inicialmente. O mesmo ocorre cando hai unha suba desmesurada de prezos ou aparecen impedimentos no terreo”. Pese a entender estos posibles problemas que surgen en el camino la socialista no entiende el hecho de haber realizado la convocatoria no solo con la presencia del presidente de la Xunta, sino con la de otros cargos políticos incluido el alcalde de Vilagarcía. “Era imposible o que o presidente dixo aquel día, que as obras comezarían de inmediato”, declara Tania García.



Así pues el Concello pide explicaciones a la Xunta por lo que considera un “fracaso” en la licitación, pero también al grupo municipal del Partido Popular, presente en el acto de presentación del proyecto e –ironiza García– “sempre tan atento ao cumprimento dos prazos e das esixencias dos fondos europeos”. De hecho incide García en que “non quero nin imaxinarme se nós chegamos a plantarnos no pavillón de Fontecarmoa para anunciar o inicio inmediato das obras, cando sabiamos dende días antes que o concurso de licitación quedara deserto, como efectivamente sucedeu”.



En todo caso el Concello reitera su apoyo a la reforma del muelle de pasajeros, un proyecto que considera fundamental para mejorar la fachada marítima de Vilagarcía y también los servicios que ofrece la ciudad y su imagen turística tanto hacia el interior como hacia el exterior.



Entienden –al igual que también lo hace la Xunta tal y como explicó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles– que la estación marítima es un buen complemento para el nuevo albergue de peregrinos de Carril, que se prevé que empiece a funcionar antes del verano.