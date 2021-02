La travesía Manzanares pasa a ser de sentido único para mejorar la seguridad vial en Pedra Pateira

La travesía Manzanares, situada en la parte posterior del parque de Pedra Pateira, en Ribeira, es ahora de sentido único, tras los trabajos de señalización realizado en los últimos días por los operarios de la brigada municipal.





Con este cambio, indica el gobierno local, “dáse resposta a unha demanda veciñal dos habitantes do barrio de Bandourrío, que solicitaban pasar do dobre carril a un único para afianzar a seguridade no tráfico da contorna”. Los conductores podrán acceder a la travesía desde la carretera DP-7303 y salir por la plaza de Pontevedra, junto a la delegación de Pesca.





Asimismo, y recogiendo también las sugerencias de los vecinos del barrio, el Concello instaló nuevas papeleras en la calle Manzanares: un vial que va a ser objeto próximamente de la segunda fase de la renovación de la pavimentación, sustituyendo las losetas de piedra de granito, que registran frecuentes roturas, por una más resistente capa de hormigón pulido en su zona de rodadura. La actuación, que da continuidad a realizada el año pasado en el tramo entre la plaza de Compostela y la plaza de Pontevedra, será ejecutada de nuevo por la brigada de obras y comprenderá unos 80 metros lineales, así como una superficie de 400 metros cuadrados de la plaza de Pontevedra.





Además, la vecina rúa Perú será objeto de labores de mantenimiento.





Ampliación del parque infantil

Por último, y con el mismo objectivo de mejorar el barrio de Bandourrío, la semana pasada se aprobó en el Pleno extraordinario incluir dentro del POS complementario, la ampliación y renovación del parque infantil de Pedra Pateira, que con un 171.831,47 euros, supone la primera fase de la remodelación integral del parque de Pedra Pateira.





De acuerdo con el proyecto técnico elaborado, la actuación aprobada incluirá la dotación de nuevos y modernos juegos en el parque y extender una superficie de caucho continuo, además de substituir el vallado existente y reforzar el drenaje del agua de la lluvia con una nueva red de recogida de pluviales. l