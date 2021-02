Ciudadanos y BNG achacan a la “mala gestión” de Martín la reorganización de Emerxencias

“La mala gestión del alcalde está provocando que paguemos más impuestos y contemos con menos y peores servicios”. Así lo asegura la portavoz de Ciudadanos en Sanxenxo, Vanessa Rodríguez Búa, ante la decisión del gobierno local de reducir y reorganizar el servicio municipal de Emerxencias. La intención del ejecutivo sanxenxino es abaratar su coste, que asciende a los 723.174 euros, ya que es “insostenible” para las arcas municipales.





Para la portavoz, “hay que tener mucha desfachatez para que el mismo alcalde, que hace 20 años se vanagloriaba por el impulso que le dio a un Servicio de Emergencias que consideraba único y absolutamente necesario en Sanxenxo, ahora diga que no hace falta, que es muy caro y que ya vendrán los bomberos de Ribadumia aquí si hay una emergencia. Este alcalde le está tomando el pelo a los vecinos igual que hizo hace 20 años”, indica Rodríguez Búa. En este sentido, señala, “lo que es insostenible es, que un alcalde que se jacta de ser el mejor gestor, se dedique exclusivamente a mermar los servicios de Sanxenxo, que van todos a peor”.





Para Rodríguez Búa, la máxima por la que se rige Telmo Martín es “vender su imagen con grandes obras y a costa de ello está dispuesto a mermar incluso la seguridad de todos nosotros, porque que tengamos una emergencia a las cuatro de la mañana y podamos llamar a un servicio que se encuentre a cinco minutos de nosotros es algo que pasa más desapercibido y no vende”.





Por último, asegura que el alcalde “miente constantemente” ya que “la reubicación que propone de los seis trabajadores de emergencias en otros servicios no va a suponer un ahorro para el Concello, ya que si siguen siendo empleados municipales, su nómina deberá seguir pagándola el Concello. ¿Dónde está el ahorro?” se pregunta Rodríguez Búa.





Mayor aportación de la Xunta

Sobre esta reorganización del servicio también se ha pronunciado la portavoz del BNG, Sandra Fernández Agraso que incide en que “unha vez máis demostrase que o señor Martín ten pouco de xestor, cada vez que hai que resolver un problema ou optimizar un servizo a súa decisión sempre é privatizar, reducir ou desfacerse del”.





“Está claro que pola sentencia de Rocafort non lle dan as contas e anda recortando en servizos municipais para recaudar”. Si bien, Fernández Agraso, confirma que “é certo que é un servizo cuantioso” pero añade, “delegar certas horas do servizo ao parque de bombeiros de Ribadumia vai provocar un deterioro no servizo para os nosos veciños perxudicando a inmediatez de resposta, algo que pode ser a diferencia entre vivir e morrer”.





Para el BNG, “este servizo de emerxenxias de Sanxenxo é supramunicipal, xa que atende por convenio a outros concellos”, por lo que la solución, señala Agraso, “é que a Xunta aporte unha cuantía moi superior á que pon, pois é unha competencia da administración autonómica”.