O Salnés competirá desde Semana Santa con los gigantes del comercio electrónico

El comercio sufre desde hace años una sangría a costa de las ventas en grandes plataformas on-line. Las restricciones Covid lo han acelerado todo y el usuario se acostumbra cada vez más a la compra por Internet: Buscar en catálogos infinitos sin salir de casa, comprar con solo un par de clics y recibir en la puerta el paquete al día siguiente parecía algo solo al alcance de grandes gigantes del comercio on-line. Pero O Salnés está a punto de iniciar un servicio para su comercio de proximidad capaz de ofrecer lo mismo, o más, a los usuarios.





“Salnés Click”, la tienda on-line de la comarca, está a punto de ver la luz. Lo hará siete días antes del inicio de Semana Santa. Pero no solo quiere salir: Quiere triunfar. Así que para ello, la plataforma lleva meses alimentándose de contenido y de productos antes de salir a escena. Lo contrario sería “vender fume. E non estamos aquí para iso”, valoraba ayer el gerente de la entidad supramunicipal, Ramón Guinarte, en una comparecencia junto a la presidenta del organismo, Marta Giráldez.. “Hai tempo que podiamos ter aberto a plataforma”, porque “o software hai tempo que o temos”. Hay ya al menos un centenar de comercios adheridos y otras cien experiencias de empresas turísticas que se promocionan en esta plataforma. Porque sí: Habrá productos, pero también se ofertarán servicios y turismo. Y sí, los contenidos de “Salnés Click” crecen a diario, antes de que esta se abra al público.





Un ejército de empleados

En la Mancomunidade saben que el gran desafío de un “marketplace”, o mercado en línea, no es tanto crearlo como hacer que el usuario vuelva. Es decir: Si se arrancase antes de tiempo, el internauta entraría una vez, vería que apenas hay productos, que estos no están bien presentados, que hay problemas logísticos o en la entrega, por lo que es probable que no volviese, hundiendo el esfuerzo en el fracaso. No. En lugar de ello, la Mancomunidade ha puesto en marcha varias fases, muchas simultáneas, para el lanzamiento de la plataforma, con una plantilla sin precedentes.





Despliegue público nunca visto

La primera fase fue meramente técnica, con el diseño de la web y app. Concluido esto, se formó en todos los detalles de la plataforma y de cómo debe funcionar algo así a los alumnos del taller de empleo de marketing y promoción turística. Ahora, esta veintena de alumnos se convierten en una verdadera legión al servicio de la puesta en marcha de la aplicación, al tiempo que se forman en un sector innovador y con un despliegue para un proyecto así nunca visto en España en el sector público. Y es que, desde hace meses, contactan, uno a uno, con todos los comercios y resto de negocios de O Salnés, para darles a conocer esta herramienta y formar a los pequeños comerciantes en su uso, en la gestión de stocks, en cómo se debe vender por Internet, hasta en cómo hacer un diseño on-line atractivo de sus productos. En unos días se desplazarán tienda a tienda, físicamente, recorriendo la comarca para terminar de formarlos. Pero hace ya tiempo que decenas de comercios están volcando su oferta en la web, de cara a su próxima apertura.





De puerta a puerta, en 24 horas

Para redondear la jugada, la Mancomunidade y el Consorcio de Comercio —que se hará cargo del grueso la plataforma una vez en marcha—, han negociado con varias empresas de envíos y tienen prácticamente cerrado un acuerdo con MRW que permite que los mensajeros recojan los artículos puerta a puerta en cada comercio y los entreguen a cualquier comprador en cualquier parte de España, en su casa, en solo 24 horas.





La última fase es la de publicidad: Porque los compradores deben saber que “Salnés Click” existe. Para ello se anuncia una ofensiva con campañas en medios, redes, vallas publicitarias y electrónicas, así como bolsas y salvamanteles para anunciarse también en los establecimientos de la comarca. Para todo ello, la Mancomunidade ha recibido una ayuda de 61.710 euros de las Cámaras de Comercio.