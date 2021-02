La renovación de RTVE se vota mañana pendiente de un acuerdo parlamentario

La renovación de la cúpula de RTVE comenzará a votarse este jueves en el pleno del Congreso y se materializará si los socialistas y los populares consiguen en las últimas horas llegar a un acuerdo para elegir a los primeros seis vocales del Consejo de Administración de la Corporación.





Fuentes de ambos grupos han avanzado a Efe que están negociando y acercando posturas sobre la renovación de la dirección de la radiotelevisión pública, pendiente desde junio de 2018, tal y como lo hacen con relación al CGPJ, aunque para que salga adelante serán necesarios los votos de dos tercios de la Cámara.





Por tanto, hará falta además el apoyo de más grupos, como podría ser el de Unidas Podemos o los nacionalistas.





Para ello no se podrá contar con Ciudadanos, que ya ha anunciado que no participará en la votación porque no comparte que no se haya escuchado la decisión del Comité de Expertos que seleccionó a 20 de entre los 94 candidatos que se presentaron al concurso público para la elección de la nueva dirección de RTVE.





Ciudadanos asegura que nunca participará "del mercadeo" del resto de partidos que "pretenden convertir la dirección de los medios de comunicación públicos en un trueque entre partidos".





El acuerdo de dos tercios de la Cámara sería un paso para poner nombres a los primeros nuevos seis vocales del Consejo de Administración de la Corporación, que se elegirán entre los 87 candidatos que se han considerado idóneos por la Comisión de Nombramientos del Congreso.





La votación será telemática, según han explicado a Efe fuentes de la presidencia del Congreso, y resultarán elegidos los seis que obtengan mayor número de votos, por encima siempre de los dos tercios de la cámara.





Si no se consiguiera ese número de votos, habría que ir a un segundo pleno en quince días, en el que se necesitaría la mayoría absoluta y el apoyo de al menos la mitad de los grupos parlamentarios (actualmente cinco).





Cuando se elijan definitivamente a estos seis vocales del Congreso, éste pasará la pelota al Senado, donde se tendría que repetir en principio todo el trámite de la Cámara Baja para elegir en otro pleno de la Cámara Alta los cuatro vocales que le corresponden.





Fuentes parlamentarias han matizado que los letrados de las Cámaras han explicado a los diputados y senadores que el trámite no tendría por qué coincidir en su totalidad con el del Congreso.





Concluida esta votación en el Senado, se convocará otro pleno en el Congreso para elegir de los diez vocales al presidente de RTVE, con el mismo procedimiento de votación.





Este o esta será quien sustituya a la que es administradora única provisional, Rosa María Mateo, desde julio de 2018, cuando se aplicó el decreto de renovación urgente de la corporación pública, tras expirar el mandato de José Antonio Sánchez.





Para aplicar ese decreto se celebraron más de ocho plenos entre el Congreso y el Senado, un anticipo de como discurriría el concurso público para la elección del nuevo Consejo de Administración y presidente de RTVE, que comenzó después.





Se presentaron inicialmente 95 candidatos, que fueron examinados por un Comité de Expertos, la primera valorada fue la periodista Alicia Gómez Montano, editora de Igualdad de TVE, exdirectora de "Informe Semanal" y vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras, que ha fallecido durante este largo proceso.





El criterio del Comité finalmente se descartó y comparecieron en el Congreso para explicar su candidatura los 87 de los 94 que fueron llamados, aunque eso sí en el orden en que fueron cualificados por los expertos.





La comisión de Nombramientos del Congreso dictaminó el pasado mes de febrero la idoneidad de todos ellos y este jueves se eligen a los primeros seis vocales.