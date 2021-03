La Fundación Rosalía planea que la Inchadiña Branca Vela incluya una etapa previa desde Rianxo

La Inchadiña Branca Vela, peregrinación con dornas y embarcaciones tradicionales a vela que, partiendo de la playa fluvial de Vilarello (Valga) y remontando los ríos Ulla y Sar llega al Paseo do Espolón (Padrón), y con la que el mundo del mar homenajea a Rosalía de Castro, podría tener en el futuro una etapa previa con salida desde Rianxo. Así lo dio a conocer ayer Anxo Angueira, presidente de la fundación que lleva el nombre de la ilustre escritora padronesa, en el acto simbólico de plantación en los jardines del Pazo de Rianxiño de una higuera, “que é filla da que temos na horta de Rosalía desde hai un século e medio e que está catalogada como Árbore Monumental e Senlleira no Catálogo do Patrimonio Natural de Galicia”, precisó, antes de añadir que espera que “medre como a relación entre os dous pobos”. Y añadió que ese regalo responde al apoyo económico de Rianxo a la Casa de Rosalía, que abre sus puertas a todo su pueblo.





Anxo Angueira no quiso profundizar demasiado sobre el proyecto de que Rianxo se sume al trayecto de la Inchadiña Branca Vela, que promueve desde el año 2013, cuando celebró ese evento para conmemorar el 150 aniversario de la publicación de “Cantares Gallegos”. Aún así, especificó que para recorrer esa etapa previa “haberá que pasar primeiro unha marea e esperar a que veña a outra ata chegar a Valga. Será un traxecto que dependerá dos elementos, do vento que haxa”. También dijo fue que, de llevarse a cabo ese proyecto, será una forma de reforzar los vínculos de hermandad que hay entre las villas rianxeira y padronesa, y que espera que fructifiquen otros proyectos, como el de un “roteiro cultural” de villas representativas que, si no es de toda Galicia, al menos sea de la Ría de Arousa, con vértices en el Padrón de Rosalía, el Rianxo de Castelao y el Cambados de Cabanillas, y sus casas museo. El alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, detalló que la unión de ambos se escenifica entre las dos corporaciones municipales en las fiestas de A Pascua, con un recorrido desde el Espolón presidido por una figura de Rosalía de Castro -regalo de la emigración- hasta el Xardín Botánico, donde hay otra de Castelao, y de A Guadalupe, “cando simbolizamos esa irmandade no percorrido polo Paseo da Ribeira entre os bustos de ambos escritores, acompañados polos sons propios do noso país e as Ondiñas da nosa ría que interpretan as bandas de música”, señaló.





Muiños añadió que también están vinculados de una forma especial por y con Rosalía “tanto por ser ela quen é, que xa abondaría, e por ser pobos irmáns”. Y precisó que la plantación en el Pazo de Rianxiño de la higuera de la huerta de la Casa da Matanza con la que les ha obsequiado la Fundación Rosalía “é un motivo máis de unión entre os dous concellos”. También indicó que en Rianxo tienen la suerte de formar parte del “mundo da cultura escrita con letras de ouro” y agregó que “sempre houbo ese vínculo, pero no século XX veuse reforzado coas figuras de Castelao, Dieste e Manuel Antonio. De ellos dijo que representan “o lado masculino do que é Rosalía como muller. Ela é a nai da patria e Castelao é o pai, de aí que as sinerxias dos dous pobos e as dúas figuras teñan esa potencialidade. Unimos os dous mundos, o feminino que representa Rosalía e o masculino que significa Castelao”. Respecto a la figura femenina, el alcalde de Rianxo indicó que “estamos nun século no que a muller adquire o papel fundamental que debe ter e Rosalía, pese a ser doutra época, é perfectamente contemporánea no que ao ideario e manifestacións e representa ese modelo de muller que a día de hoxe asume o seu papel e protagonismo”.