Denuncian el robo de 15 cuerdas en bateas de mejillón en el polígono de la zona de As Briñas

La Asociación de Bateeiros de Vilaxoán denuncia el robo de un total de 15 cuerdas de una batea de mejillón ubicada en el polígono Vilagarcía A1, conocidos como As Briñas. La denuncia se presentará ante la Guardia Civil, pero desde la entidad vilaxoanesa lamentan que este tipo de sucesos se sigan produciendo. Es que no es la primera vez que ocurren este tipo de sucesos en la Ría de Arousa. El presidente del colectivo considera que “é algo que non deberiamos permitir”.





De las cuerdas robadas diez eran de cría. “Non é que a cuantía perdida sexa tremenda, pero estas cousas deben de denunciarse porque non se poden consentir”, manifiestan.





El bateeiro afectado llevaba unos diez días sin supervisar la batea, por lo que no saben exactamente cuando se produjo el robo de las cuerdas detectado y denunciado ayer.





Los robos fueron detectados en una sola batea. “Isto pasa en moitos lados da Ría, pero moitas veces non se denuncian estas cousas, pero debería facerse sempre”, explican desde la Asociación de Bateeiros de Vilaxoán.





El procedimiento del robo, explican desde la entidad, fue que “desamarraron as cordas e leváronas”. La mayoría de las cuerdas eran de cría. “Pasou xa o ano pasado e é algo recurrente e que nos preocupa. Non pode seguir pasando”.





De hecho, además de denunciarlo públicamente, han presetando denuncia en la Guardia Civil para que abra las diligencias pertinentes.