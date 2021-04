La consevera Thenaisie Provoté recibe una oferta de compra y los sindicatos se distancian

El conflicto laboral de la conservera grovense Thenaisie Provoté alcanza un nuevo lance y una vez concluído el plazo de presentación de ofertas en la fase de liquidación, resurge la polémica entre sindicatos. Casi un año después de que la propietaria Scandia Food iniciase el proceso concursal de la firma y la plantilla se echara a las calles para intentar salvar los más de 150 puestos de trabajo, la fase de liquidación en la que entró el pasado mes de febrero ya está en su tramo final y el pasado día 9 concluyó el plazo de recepción de ofertas para hacerse cargo de la firma que incluye las dos plantas de Rons y Mos.





A falta de confirmaciones oficiales, los sindicatos tienen conocimiento de que se ha presentado una única oferta de una empresa interesada en la conservera, pero todavía están a la espera de recibir el auto del juez con la documentación y la propuesta detalla para revisar que se cumpla con las condiciones establecidas en el plan de liquidación establecido por el administrador concursal.





Desde la CIG, Rosa Abuín prefiere guardar cautela y no adelantarse a los acontecimientos, porque aunque haya una oferta, ésta no es firme y de no salir adelante, se procedería a la subasta de la conservera. “Unha vez que se pase a fase de liquidación, para min está morto Thenaisie e o sigo pensando”, lamenta Abuín.





Unión sindical, una “pantalla”

Por su parte, CCOO revela que la “unidad sindical” de CIG y CCOO en este conflicto fue “poco más que pantalla” y aunque ambas centrales “comparten el interés en defender el futuro de los trabajadores, tienen estrategias distintas y formas de ver el conflicto diferentes”, apunta el secretario de Industria, Miguel de María.





A la espera de la documentación, CCOO asegura que están “convencidos” de que la propuesta cumplirá sus expectativas, y lamentan que la CIG “no haya exigido el mantenimiento de la totalidad de los puestos de trabajo, siendo CCOO el único sindicato que presentó alegaciones ante el juez para que no se admitiese la cláusula de exclusión de trabajadores” y cuyas condiciones ahora se tendrán que negociar con el posible comprador.