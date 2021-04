A Lomba se viste de fase de ascenso para recibir al líder

El Arosa recibe esta tarde al Bergantiños en A Lomba (19 horas) en la segunda jornada de la fase de ascenso a Segunda División RFEF. Un partido marcado por la diferencia de puntos y de estados de ánimos entre ambos conjuntos. Los visitantes llegan líderes con 51 puntos tras levantar un 0-2 el pasado domingo ante el Alondras. El Arosa es quinto con 41 puntos y en los tres últimos partidos solo logró un único punto y también un único gol. Además los locales tienen dos bajas significativas, las de Pedro García y Alberto Campillo. Pero el Arosa, sabedor de que su camino al ascenso tendrá que pasar por el play-off, no se resigna a las circunstancias y con el apoyo de su público quiere tumbar al líder.





Rafa Sáez, que recupera a un Mon que apunta a titular, habla de mejorar la producción ofensiva en cuanto a cantidad de llegadas y resolución de las mismas. “Esta semana hemos volcado el 80 % de la atención sobre como atacamos el último tercio del campo rival. Al equipo anímicamente no lo veo tocado, solo hay que ver como entrena cada día”. Sáez vio en directo al Bergantiños el domingo ante el Alondras y pudo extraer varias conclusiones. “Fue un partido de mucho menos ritmo respecto al que jugamos nosotros en Lugo. El Bergantiños fue muy contundente, no necesita tener juego para hacer daño. Me pareció un equipo muy ofensivo, con mucha calidad individual y mucha pegada arriba, sobre todo con los jugadores de segunda línea que tenemos que vigilar”. Rafa Sáez, a la espera de jugar la próxima semana contra el Somozas, reconoce que el equipo de Carballo “es el mejor de la categoría con diferencia”.





Por todo ello para el Arosa la de hoy es una oportunidad de recuperar muchas cosas. No solo puntos, también sensaciones, juego y confianza ante un rival que cuenta prácticamente las semanas para celebrar su ascenso. “Estoy convencido de que vamos a competir, como lo hace el equipo en cada entrenamiento. Queremos tener más aparición e intención en ataque y seguir defendiendo bien, más allá de las bajas que para nosotros son importantes”. La mejoría del terreno de juego permitirá ver un mejor espectáculo. “Si me dan elegir entre que el campo esté bien o venga la afición a apoyarnos, me quedo con la afición, la necesitamos y el equipo tiene que calentar a la afición, debe ser recíproco”.





El partido, el primero que disfruta A Lomba de una fase de ascenso en varias décadas, será medio día de ayuda al club. Los socios pagan 5 euros y el público en general 12 euros. Ayer la segadora el Portonovo volvió a actuar sobre el césped, que ha experimentado una mejoría sustancial respeto al último partido en casa.