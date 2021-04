Peña podrá normalizar usos culturales, pero aquellos con lucro tendrán un coste “inasumible”

El futuro del salón Peña en Cambados se despeja, pero solo parcialmente. Concello y Portos mantuvieron ayer una reunión en la que quedó algo más clara una hoja de ruta que permitiría normalizar el empleo del edificio por el Ayuntamiento para la celebración de actos culturales, siempre que estos sean de acceso gratuito. Sin embargo, para aquellos con entrada, esto es, con ánimo de lucro, el futuro es incierto.





Portos exige el pago de un canon anual al Ayuntamiento si el salón alberga a lo largo del año alguna actividad lucrativa. Serían 50.000 euros al año, cantidad que desde el gobierno local valoraban ayer como inasumible. “Son máis de 4.000 euros ao mes. Ningún local de Cambados ten ese alugueiro”, lamentaba el concejal de Economía, Xurxo Charlín.





Es probable, pues, que el futuro de Peña pase por una reformulación de las actividades que allí se desarrollaban. Se podrán acoger aquellas gratuitas, como los talleres de carnaval o propuestas navideñas, pero se caerían otras como el Túnel del Vino o las ferias comerciales.





Por normativa

Portos defiende que la tasa se aplica porque estos son los “requisitos económicos establecidos na normativa vixente”. Pero al ejecutivo local no se le escapa que ninguna Corporación antes tuvo que abonar estas cantidades por celebrar allí estos eventos. Ni con lucro ni sin lucro.





Más allá de ello, la normalización de la situación de Peña —aún con este controvertido canon— pasaría por una nueva concesión, que sustituya a la temporal ahora vigente. Y hay disparidad entre ambas administraciones a la hora de estimar cuál de ellas debe dar el primer paso.





Las administraciones discrepan en cuál de las dos debe dar el siguiente paso para regularizar la concesión del local







Portos dice estar dispuesto a tramitar el nuevo título, pero recrimina que se apostase por llevar la cuestión al Parlamento cuando la pelota está sobre el tejado del Concello, afirman. Así, el ente que preside Susana Lenguas defiende que “o organismo portuario tramitará a concesión administrativa necesaria para a explotación do edificio polo Concello a medio e longo prazo así como as autorizacións que demanden para o uso provisional durante o tempo de tramitación da concesión”, pero “calquera delas debe ser sustentada e iniciada cunha solicitude por parte do goberno local”. Y añaden que “o Concello manifestou non ter decidido aínda se solicitará unha autorización temporal ou autorizacións puntuais para cada acto durante este período”. El Concello, por su parte, entiende que es la Xunta la que debe actuar ahora. La alcaldesa, Fátima Abal, pide “axilidade” a Portos, para sacar adelante cuanto antes la terminación de la autorización temporal, por la que también tienen que abonar 50.000 euros al año. Solicita “resolución canto antes, para así o Concello tramita a solicitude da nova concesión”.





Otras gestiones

Durante la cita se habló también de la petición de desafectación de terrenos portuarios usados habitualmente por el Concello, por lo que este paga unos 100.000 euros al año. Cambados reiteró agilidad en los trámites y también un convenio que regule, mientras tanto, los “usos, mantemento e responsabilidade” ante posibles accidentes porque, advierte el Concello, el arbolado de A Calzada no está en óptimas condiciones. Portos remitirá un borrador de convenio.





El suelo del centro de salud, el de concesionarios privados y la reforma de la lonja de Tragove fueron otros de los asuntos abordados.