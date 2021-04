El bipartito retirará el uso de espacios al club de judo, pero por incumplimientos Covid

La junta local de gobierno de Cambados acordó ayer suspender al club Senín de judo la utilización de espacios deportivos municipales. La alcaldesa, Fátima Abal, explicaba ayer que la decisión se toma tras detectar el Concello posibles incumplimientos, reiterados, a los protocolos y directrices anti-Covid. Aunque la decisión está tomada en lo político, formalmente todavía no se ha adoptado, ya que se está pendiente de aclarar el procedimiento a seguir. La cuestión está siendo analizada por Secretaría y otros técnicos, para aclarar con garantías cuestiones de competencia que han revisado esta semana tanto el Consello Escolar como el Ayuntamiento.





La denuncia por agresión

La suspensión del uso se produce en medio de la polémica por la denuncia de un funcionario contra un monitor del club, por una supuesta agresión. Desde el gobierno local puntualizaban ayer que la decisión de suspensión de uso de instalaciones municipales no se produce ni contra este monitor en particular ni por aquellos hechos, todavía pendientes de dirimir judicialmente. Reiteran que la medida afecta al club y que se llega a ella tras constancia de esos varios posibles incumplimientos Covid, fundamentalmente en dos aspectos: Superación del horario máximo de uso establecido en los protocolos y falta de entrega del listado de personas que harían uso de las dependencias. Dos cuestiones que, indicaba ayer la regidora, se le habría recordado en varias ocasiones. No tomar esta decisión de suspensión “sería un agravio comparativo co resto de clubes e asociacións que cumplen puntualmente”, valora Abal.





El Senín negó esta semana vía comunicado las acusaciones vertidas al hilo de la denuncia por supuesta agresión y anunció el estudio y de medidas legales en defensa de su versión.